Съдът върна делото срещу 6-има обвиняеми за вандализма пред сградата на ЕК

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шестима обвиняеми за хулигански действия пред сградата на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК) през февруари в София. Днес се състоя разпоредително заседание по делото.

Според прокурор Атанас Доцински в обвинителния акт няма допуснати нарушения и делото не подлежи на прекратяване.

Защитниците на обвиняемите обаче се обединиха около тезата, че по делото има отстраними нарушения и то трябва да бъде върнато на прокуратурата. Според тях липсва описание на действията, относими към неизпълнение на разпореждания на орган на властта, както и относно квалифициращия признак „особена дързост и цинизъм“ към престъплението хулиганство. Те добавиха, че в обвинителния акт има противоречия и разминавания, които могат да бъдат отстранени.

Съдебният състав се съгласи с адвокатите, че са допуснати отстраними съществени нарушения в хода на досъдебното производство. Съдът отбеляза, че има съдебна практика, според която, за да бъде квалифицирано деянието като такова извършено с особена дързост и цинизъм, трябва да се посочат ясно обстоятелствата, които довеждат до този извод. Също така лаконично е описана съпротивата спрямо орган на власт, като тя трябва бъде конкретизирана. При един от обвиняемите липсва изобщо описание на такива действия, освен декларирането на такава съпротива. Освен това не се посочва каква е нанесената телесна повреда на полицейски служител, както и фактическите ѝ изражения. Според съда е затруднено правото на защита на обвиняемите и са допуснати отстраними нарушения в обвинителния акт.

Пред медиите прокурор Доцински каза, че ще протестира определението на съда.

Делото е политическо, каза адвокат Петър Петров, народен представител от „Възраждане“, който е защитник на един от обвиняемите.

Той отбеляза, че поради липса на единия съдебен заседател председателят на съдебния състав се е произнесъл и го е заменил с друг "на пожар", докато тече делото. „Ние считаме, че това е процесуално нарушение и е основание за отвод, но такъв не беше направен“, каза Петров. Той добави, че за него обвиненията са несъстоятелни. Липсва описание какви са действията, които прокурорът е квалифицирал като дързост и цинизъм. Липсва описание на потвърдените от прокурора съпротива срещу органа на властта или неизпълнение на полицейски разпореждания, посочи Петров.

Припомняме, че на 22 февруари протестиращи срещу еврото хвърляха червена боя и бомбички по сградата на ЕП и ЕК в столицата. Малко след това от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че на протеста, организиран от партия "Възраждане", са ранени полицаи и са задържани шестима, пише БТА.