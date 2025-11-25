IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Европа призовава САЩ да продължат натиска върху Русия

Това заяви Урсула фон дер Лайен

25.11.2025 | 22:39 ч. Обновена: 25.11.2025 | 22:39 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Лидерите на европейските страни от така наречената Коалиция на желаещите настояха във видеоконферентен разговор с американския държавен секретар Марко Рубио за продължаване на санкционния натиск върху Москва, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

"Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир", написа тя в социалната мрежа "Екс". 

По думите ѝ Коалицията ще продължи да подкрепя Украйна, а основна тема в преговорите е финансирането на Украйна, което включва и използването на замразените руски суверенни активи, пише БТА.

урсула фон дер лайен европа сащ Русия
