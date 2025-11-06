Макрон е "най-лошият" президент на Франция, попитайте стария му ментор

Имаше време, когато Ален Минк възхваляваше френския президент Еманюел Макрон, сравнявайки го с генералите на Наполеон: изключително същество, благословено както с талант, така и с късмет.

Осем години по-късно Минк, бившият ментор на настоящия френски лидер и влиятелен политически съветник, казва, че той е "най-лошият“ президент от основаването на Петата френска република през 1958 г. Минк споделя, че нарцисизмът на Макрон го е подтикнал да взема безразсъдни решения, които "застрашават френските институции“ и дават тласък на крайната десница преди президентските избори през 2027 г.

"Макрон оставя страната в много по-лошо състояние, отколкото когато пое юздите на властта. Той ще остави политически пейзаж във Франция, който е може би трайно нестабилен. Това е непростимо", каза Минк в интервю за Politico.

Ален Минк, влиятелен бизнесмен, съветвал множество френски президенти, започвайки от Франсоа Митеран през 80-те години на миналия век, беше един от първите поддръжници на Макрон. 76-годишният съветник е съветвал Макрон преди победата му през 2017 г. и по време на първия му мандат, който според Минк "не е бил чак толкова лош".

Отношенията между Макрон и Минк бавно се влошиха, а менторът е на мнение, че фенският президент е направил не само поредица от грешки, но се е обградил и с "невероятно посредствен екип". Двамата спряха да говорят помежду си малко след като президентът призова за необмислени предсрочни избори миналата година. Днес Минк е може би най-остър от нарастващия брой бивши съюзници на Макрон, превърнали се в критици.

Критиките на Минк са много по-лични от тези, да речем, на Габриел Атал и Едуар Филип, двама бивши министър-председатели, които се обявиха срещу Макрон миналия месец в разгара на неотдавнашната политическа криза във Франция. Минк казва, че спираловидните грешки на Макрон след преизбирането му през 2022 г. се коренят в нарцисизъм, тъй като президентът вярва, според Минк, че е достатъчно умен и хитър, за да реши всеки проблем, който му се изпречи на пътя.

"Макрон отрича реалността... Той е смазан от собствената си психология“, каза Минк.

Други, които познават Макрон, го сравняват със заклет комарджия, който винаги е убеден, че е само на една победа от това да спечели казиното, независимо колко загуби е имал преди това.

"Както обикновено, той си мисли, че е единственият, който може да измисли магически трик, за да намери изход от трудностите“, каза Минк.

Според Минк, Макрон не осъзнава, че самият той е "проблемът“ и че за да разреши политическите сътресения във Франция, трябва да се оттегли от вътрешната политика и да се насочи към международните дела.

Всъщност Макрон е по-фокусиран върху външните работи, след като загуби парламентарното си мнозинство миналата година. Но отказът му да се откаже от контрола над вътрешната политика беше напълно очевиден миналия месец, когато той преназначи премиера Себастиан Льокорню да ръководи правителството само дни след като премиерът подаде оставка.

Наследството на Макрон

Френските избиратели изглеждат също толкова недоволни от втория мандат на Макрон, колкото и Минк, дори и да не споделят диагнозата на седемдесетгодишния президент.

Анкета от миналата седмица установи, че Макрон е изравнил победата с предшественика си Франсоа Оланд за короната на най-малко популярен президент през последните 50 години след политическата криза, предизвикана от оставката на Льокорню.