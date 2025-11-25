IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

След разговор със Си Тръмп се готви за посещение в Китай през април

Тръмп: Отношенията ни с Китай са изключително силни

25.11.2025 | 20:38 ч. 4
Reuters

Reuters

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се е съгласил да посети Пекин през април и е поканил китайския президент Си Дзинпин на държавно посещение по-късно следващата година. Вчера двамата лидери проведоха телефонен разговор помежду си.

Последната среща между Тръмп и Си беше преди месец в Южна Корея, на която обсъдуха редица въпроси, включително търговията, руската инвазия в Украйна, фентанил и Тайван, според президента и китайското външно министерство, припомня BBC.

"Отношенията ни с Китай са изключително силни! Този разговор беше продължение на нашата изключително успешна среща в Южна Корея преди три седмици. Оттогава е постигнат значителен напредък и от двете страни в поддържането на актуални и точни споразумения. Сега можем да насочим поглед към голямата картина. За тази цел президентът Си ме покани да посетя Пекин през април, което приех, а аз му отвърнах със същото, като той ще бъде мой гост на държавно посещение в САЩ по-късно през годината. Съгласихме се, че е важно да общуваме често, което очаквам с нетърпение. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth social.

Китайската държавна новинарска агенция публикува изявление, в което се казва, че двете страни трябва "да поддържат инерцията, да продължат да се движат напред в правилната посока на основата на равенство, уважение и взаимна изгода“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп Си Дзинпин САЩ-Китай тарифи телефонен разговор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem