Американска учителка плащала на ученици за секс с кеш, алкохол и трева

Учителка от Мисури бе осъдена на затвор, след обвинение, че е плащала на своите непълнолетни ученици за секс — с пари, алкохол и марихуана.

Кариса Смит, бивша заместваща учителка в средното училище "Dixon Middle School" в Диксън, беше осъдена на 10 години затвор на 19 ноември, съобщава местният канал KRCG. 30-годишната учителка се призна за виновна през септември по две обвинения за сексуален контакт с ученик и едно обвинение за застрашаване на благосъстоянието на дете от първа степен, съобщава още изданието. Fox News уточнява, че присъдата включва шест години в Департамента за корекции на Мисури по обвинението за застрашаване на благосъстоянието на дете и по две години за всяко от обвиненията за сексуален контакт.

Първоначално срещу Смит бяха повдигнати множество тежки обвинения, включително форма на изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация,сексуален контакт с ученик, възпрепятстване на наказателно преследване и обвинение за плащане за проституция, показват съдебни документи, цитирани от People.

Шерифският департамент на окръг Пуласки съобщи във Facebook, че на 8 ноември 2024 г. е издадена заповед за арест на Смит с гаранция от 250 000 долара. Тя е арестувана четири дни по-късно и е задържана в ареста на окръга. Няколко непълнолетни ученици са разказали пред разследващите, че са правили секс със Смит в замяна на пари.

В декларацията се посочва, че Смит е изпращала голи снимки на един от своите жертви в Snapchat, преди да осъществят сексуален контакт. След това Смит е започнала да прави секс с няколко непълнолетни ученици, като ги е взимала от домовете им и е правела секс с тях или в собствения си дом, докато съпругът ѝ е бил извън града, или в колата си.

Декларацията за вероятна причина посочва, че Смит по-късно е плащала на няколко ученици в брой или им е изпращала пари през CashApp, както и че на моменти е предлагала марихуана или алкохол на непълнолетните деца. Жертвите са казали пред полицията, че Смит е опитвала да ги сплашва, за да прикрие действията си, според документа.

"Това е изключително тревожна и разстройваща информация за цялата ни училищна общност", пише директорът на училищния район "Dixon R-I", Травис Борър, в писмо до семейства на ученици след ареста на Смит през ноември.