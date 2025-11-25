Задържаха още четирима за зрелищния обир в Лувъра

Френските власти арестуваха още четирима души във връзка с разследването на зрелищната кражба на императорски бижута от Лувъра миналия месец. Това съобщи прокурорът на Париж, предаде АФП.

"Това са двама мъже на 38 и 39 години и две жени на 31 и 40 години, всички от региона на Париж", заяви Лора Бекуа, след като арестува и повдигна обвинения срещу още четирима души във връзка с кражбата от 19 октомври.

Четирима други вече бяха арестувани и поставени под официално разследване на 29 октомври и 1 ноември.

Обирът беше извършен на 19 октомври през деня. Крадците използвали камион с подемна стълба, за да влязат в музея и да вземат бижута на стойност 88 млн. евро. След това избягаха със скутер.

Повдигнаха се съмнения относно надеждността на най-посещавания музей в света като пазител на безбройните произведения.Обирът е продължил по-малко от седем минути.

Досега няма и следа от откраднатите бижута.