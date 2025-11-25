IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 141

Задържаха още четирима за зрелищния обир в Лувъра

Повдигнати са им обвинения, съобщи прокурор Лора Бекуа

25.11.2025 | 22:07 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Френските власти арестуваха още четирима души във връзка с разследването на зрелищната кражба на императорски бижута от Лувъра миналия месец. Това съобщи прокурорът на Париж, предаде АФП.

"Това са двама мъже на 38 и 39 години и две жени на 31 и 40 години, всички от региона на Париж", заяви Лора Бекуа, след като арестува и повдигна обвинения срещу още четирима души във връзка с кражбата от 19 октомври. 

Четирима други вече бяха арестувани и поставени под официално разследване на 29 октомври и 1 ноември.

Обирът беше извършен на 19 октомври през деня. Крадците използвали камион с подемна стълба, за да влязат в музея и да вземат бижута на стойност 88 млн. евро. След това избягаха със скутер.

Свързани статии

Повдигнаха се съмнения относно надеждността на най-посещавания музей в света като пазител на безбройните произведения.Обирът е продължил по-малко от седем минути.

Досега няма и следа от откраднатите бижута.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

задържаха четирима обир Лувъра
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem