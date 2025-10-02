Ръководителят на водещия руски институт за ядрени изследвания привлече международното внимание с тревожни твърдения, че западните държави уж планират да елиминират 90% от световното население, използвайки социално инженерство и биологични оръжия, съобщи руската медия "Агенство" на 1 октомври.

Михаил Ковалчук, президент на Националния изследователски център в Института „Курчатов“ и близък съюзник на Владимир Путин, представи теорията по време на V Форум на класните ръководители. В обширна реч той твърди, че технологичният напредък и роботиката правят човешкия труд остарял и според него западните елити използват това като претекст за контрол на населението.

"Те започнаха да се готвят да намалят населението си. Въведоха ЛГБТ, за да предотвратят размножаването. А на тези, които не приеха ЛГБТ, беше предложена втора програма – семейство без деца. В рамките на едно или две поколения няма да има повече потомство. А с останалите, които не смятат за хора, ще се справим с помощта на биологични оръжия: вирус с 90% смъртност ще ги унищожи", каза Ковалчук ​​пред публиката.

Той твърди, че западните елити ще запазят само "малка част от хората, от които се нуждаят", като пренебрегват останалите.

"Запомнете", заключи той, "нямаме приятели освен армията и флота."

Американец избягал в Русия заради "ЛГБТИ будната култура на САЩ", пратиха го на фронта

Силите за сигурност на Русия нахлуха в книжарница, за да търсят ЛГБТИ пропаганда ВИДЕО

Русия е прибрала в хазната 30 млн. рубли от глоби срещу ЛГБТИ обществото Свързани статии

Форумът, организиран за първи път през 2025 г. от фондация, свързана с митрополит Тихон Шевкунов, който често е наричан духовен съветник на Путин, включваше смесица от културни и политически програми, включително изпълнение на певеца Шаман и панел с пропагандиста Владимир Соловьов. Присъстваха над 1000 участници, а предаването на живо достигна 325 000 зрители.

Ковалчук ​​направи подобни коментари през септември 2024 г., твърдейки, че западните държави систематично намаляват собственото си население чрез промотирането на ЛГБТ+ и политиките без деца и ще елиминират останалото население чрез биологични оръжия.

"Това е много по-сериозна заплаха, защото е скрита", каза той, твърдейки, че само обучението на руското население може да ѝ противодейства.

По отношение на изкуствения интелект, Ковалчук ​​свърза автоматизацията и роботиката с глобална борба за енергия и ресурси. Той твърди, че изкуственият интелект – който той нарече „чат GTP“ – води до разделяне на света на богати и бедни и е свързан с продължаващите войни за енергийни доставки.

„Нашата страна е най-богатата в света по отношение на ресурси, интелект и т.н. Трябва да бъдем силни и патриотични“, заключи той.

Той също така описа съвременната дигитална зависимост като „дигитален ГУЛАГ“, предполагайки, че е предназначена да направи хората отживелица. Ковалчук ​​критикува платформите за социални медии и дигиталните инструменти, твърдейки, че те пречат на хората да имат независим достъп до основна информация.

Речта, произнесена в продължение на 13 минути, беше произнесена на панел заедно с помощника на Кремъл Владимир Медински и министъра на културата Олга Любимова. Ковалчук ​​се позова на исторически паралели със стратегиите на Хитлер по време на Втората световна война, твърдейки, че западните елити днес по подобен начин се стремят да контролират и намаляват населението.

По-рано се появиха съобщения, че Русия ще започне да налага нови ограничения върху развлекателното съдържание, което според нея насърчава доброволния начин на живот без деца.

Съгласно новите насоки, медийният регулатор Роскомнадзор, считано от 1 септември, инструктира кината и стрийминг платформите да блокират или изтриват произведения, които „насърчават“, „оправдяват“ или представят предимствата на отказа от това да имат деца или които изобразяват отглеждането на семейство и оставането без деца като социално еквивалентни избори.

Източникът посочи "Игра на тронове", "Сексът и градът" и филмите за Хари Потър като примери, които може да бъдат преразгледани.