Наборна служба или доброволци - руската заплаха предизвиква спешен дебат в Европа

Дроновете, които са се движели близо до летища в Германия, Полша, Белгия и Естония, и честите случаи на саботаж са смразяващо напомняне за това как безмилостната война на Русия в Украйна може лесно да се разпространи в Европа.

Заплахата оказва силен натиск върху страните от целия континент и във Великобритания бързо да разширят редиците на щатни войници и резервисти, които са намалели по време на мира след Студената война. И все пак въпросът как да се наемат стотици хиляди военнослужещи предизвиква ожесточени и сериозни дебати, пише NYT.

След ожесточени разногласия, засягащи икономика, политика и военна стратегия, германското правителство реши този месец да се откаже от задължителната военна служба в полза на доброволческа сила, въпреки че остави вратата отворена за наборна служба, ако броят на новобранците е недостатъчен.

Хърватия пое по различен път и няколко седмици по-рано възстанови наборната военна служба, която беше премахната преди 18 години.

В Полша се планира всеки мъж да премине през военно обучение,

тъй като президентът на страната Доналд Туск се стреми да удвои армията си от 200 000 на 500 000.

А Дания , която иска да увеличи войските си от 70 000 на 200 000 до 2030 г., разшири набора си, за да включи жени, и удължи срока на службата от четири на 11 месеца.

Други държави обещават да се справят по-добре с привличането на доброволци за изпълнение на националните цели и ангажименти към НАТО.

Франция обяви планове за въвеждане на програма за незадължителна военна служба през следващата година. А Великобритания нае частна компания за набиране на персонал, за да създаде рационализиран процес през 2027 г. за възстановяване на намалените си редици.

Въпреки това, перспективите за постигане на целите са мрачни. „Процентът на задържане на персонал остава нисък в много страни, схемите за резервиране са неравномерни, а набирането на персонал е намаляло в застаряващите общества с ниска безработица“, заключи в скорошен доклад Международният институт за стратегически изследвания, европейски мозъчен тръст .

Изчисленията за това как да се изгради ефективна бойна сила са сложни. Особено във време, когато средно по-малко от една трета от гражданите на Европейския съюз са заявили, че са готови да се бият за страната си във война, според проучване на Gallup от 2024 г., повече от две години след като Русия нахлу в Украйна.

Проучването установи, че в Съединените щати — където военната повинност е приключила през 1973 г. по време на войната във Виетнам, когато антивоенните протестиращи са превръщали плакатите „ Искам те “ в плакати „ Искам да се махна “ — 42% са били готови да вземат оръжие.

От едната страна на аргумента, службата в армията е граждански дълг и обвързваща сила – преживяване, което надхвърля географските, расовите, етническите и класовите различия. Това е и най-справедливият начин за разпределение на тежестта на отбраната, казват поддръжниците.

От друга страна: Наборната военна служба няма място в свободните общества и е свързана с огромна икономическа цена,

принуждавайки гражданите да работят на работни места, които ги отклоняват от това да използват по най-добрия начин своите умения и таланти.

По време на кампанията си през 1968 г., президентът Ричард М. Никсън, повлиян от работата на носителя на Нобелова награда за икономист на свободния пазар Милтън Фридман – да не говорим за настроенията на избирателите – нарича принудителното записване „огромен скрит данък“.

В Европа 12 държави, включително Турция, член на Атлантическия алианс, имат някаква форма на наборна военна служба. Последните проучвания показват, че повечето хора в Германия , Франция и Полша подкрепят повторното въвеждане на форма на задължителна военна служба.

Близостта до Русия очевидно е фактор. Финландия , която споделя 832-километрова граница с Русия, запази наборната военна служба дори след падането на Съветския съюз. Същото направиха и близките Норвегия и Дания. Швеция възстанови практиката за мъже и жени през 2017 г. Естония, Латвия и Литва, бивши съветски републики, имат варианти на наборната военна служба.

Повечето от успешните програми за наборна военна служба все още до голяма степен зависят от доброволци, каза София Беш, старши сътрудник в програмата за Европа във фондация „Карнеги“ за международен мир.

Норвегия и Швеция например изискват всички мъже и жени да се регистрират, но има строг процес на подбор, основан на дълъг въпросник, физически тестове и желание за служба.

В Литва, Латвия и Дания има лотарии, ако броят на доброволците е недостатъчен.

Правителствата подслаждат нещата с стимули. Норвегия предлага на наборниците бонус след завършване на службата им. В Латвия доброволците могат по-късно да се запишат безплатно във висши учебни заведения. А съгласно новия закон в Хърватия наборниците ще получат преференциално третиране при кандидатстване за работа в държавни институции.

„Ще направим доброволческата служба по-привлекателна“, заяви Йенс Шпан, парламентарният лидер на Християндемократическия съюз в Германия, след гласуването този месец.

Германското правителство иска да увеличи броя на действащите военнослужещи от 180 000 на 260 000, а на резервистите от 50 000 на 200 000 през следващото десетилетие, за да създаде „най-силната конвенционална армия в ЕС“.

Въпросът как най-добре да се изградят въоръжени сили се задава във време на труден преход. Растежът се забавя , а европейските икономики са подложени на огромен натиск, тъй като световната търговска система се преобръща. Технологичният напредък трансформира воденето на военни действия и кара стратезите да преосмислят допусканията за това как най-ефективно да се разполагат войските.

Освен това президентът Тръмп ясно заяви, че намалява американските ангажименти и изисква европейските сили да бъдат отговорни за собствената си сигурност, както и за тази на Украйна. Миналия месец администрацията намали броя на американските войски в Румъния, източния фланг на НАТО.

„Сега сме в безопасност“, каза Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, пред членовете на Европейския парламент през януари, скоро след като встъпи в длъжност. „Може да не сме в безопасност след пет години.“

Като цяло, военните лидери са склонни да предпочитат доброволческите сили, твърдейки, че те имат по-високи нива на умения, професионализъм и морал с по-малко текучество на персонала.

Но внушаването на готовност за служба в страни без скорошна история на военна служба изисква време и продължителни дебати, каза г-жа Беш от фондация „Карнеги“, която е съавтор на доклад за стратегии за увеличаване на въоръжените сили на Европа.

Доброволческата армия изисква военните да предлагат заплащане и обезщетения, за да се конкурират с частния сектор. Това може да осигури икономически възможности за бедни младежи с по-ниско образование, които често съставляват непропорционален дял от хората, които се записват. Но също така прехвърля опасната тежест на отбраната върху най-неравностойното положение.

Обучението, екипирането, храненето, настаняването и управлението на армията са скъпи, както и разходите за пенсии и здравеопазване, които продължават дълго след като войниците приключат службата си.

Във Франция, Върховният комисар по стратегия и планиране изчисли, че обучението на 70 000 доброволци за шест месеца би струвало 1,7 милиарда евро годишно. Изискването за шестмесечна военна служба за около 300 000 млади мъже би струвало 7,2 милиарда евро. Включването на жените би удвоило броя на доброволците.

Във всеки случай, изпълнението на целите за войските остава трудно. Стратегическият преглед на отбраната на Великобритания тази година установи „криза на работната сила“ във войската. В Германия 20% от офицерските и подофицерите са били незаети миналата година, според парламентарния комисар по въоръжените сили.

Но всеки план за решаване на проблема, отбелязва се, зависи от политическата воля и народната подкрепа.