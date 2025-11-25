Сенатор в австралийския парламент се появи с бурка в знак на протест

Австралийският сенатор Полин Хансън, която води кампания за национална забрана на бурката, беше отстранена от Парламента до края на годината, защото носеше мюсюлманското облекло в залата.

71-годишният лидер на антимюсюлманската и антиимиграционна малцинствена партия "Една нация“, беше обвинена в неуважително поведение в понеделник, когато влезе в Сената, облечена в дреха от главата до глезените, за да протестира срещу отказа на колегите си сенатори да разгледат нейния законопроект, който би забранил носенето на бурка и други покривала за цялото лице на обществени места, съобщава АР.

В понеделник сенаторите я отстраниха до края на деня. При липса на извинение, във вторник те приеха вот на недоверие, който доведе до едно от най-суровите наказания срещу сенатор през последните десетилетия - лишаване от правото да заседава в Сената седем последователни дни.

Сенатът започва годишната си сесия в четвъртък и отстраняването на Хансън ще продължи, когато Парламентът възобнови работата си през февруари следващата година.

По-късно Хансън каза пред репортери, че ще бъде съдена от избирателите на следващите избори през 2028 г., а не от колегите си от Сената.

"Те не искаха да забранят бурката, но ми отказаха правото да я нося в залата на Парламента. Няма дрескод в залата на Парламента, но не ми е позволено да я нося. За мен това е лицемерно“, каза тя.

Хансън, която произнесе реч на годишната Консервативна конференция за политически действия във Флорида този месец, предизвика възмущение през 2017 г., когато носеше бурка в Сената в подобен протест. Тогава тя не беше наказана.

Председателят на правителството в Сената, родената в Малайзия Пени Уонг, която не е мюсюлманка, внесе вот на недоверие във вторник.

Уонг каза, че носейки бурката, Хансън се е "подиграла и очернила цяла вяра“, която се спазва от почти един милион австралийци сред население от 28 милиона.

"Омразната и повърхностна пикантност на сенатор Хансън разкъсва нашата социална структура и аз вярвам, че това прави Австралия по-слаба, а също така има жестоки последици за много от най-уязвимите ни, включително в училищните ни дворове“, каза Уонг пред Сената.