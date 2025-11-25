Йохан Вадефул: Отговорността за постигане на мир се пада на Путин

Предприемат се интензивни дипломатически усилия за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, заяви днес германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс. В същото време той обаче добави, че отговорността за това лежи върху руския президент Владимир Путин.

„Постигането на мир зависи единствено от Путин. Той започна тази война. Сега той трябва да я прекрати. Ако иска мир, той трябва най-накрая да покаже готовност за преговори. Ние, Украйна, Европа и САЩ, сме готови. Путин трябва да вземе решение“, заяви германският външен министър на пресконференция с йорданския си колега Айман ас Сафади.

Той добави, че дипломатите работят усилено и че утре в Брюксел ще се състои неофициално заседание на Съвета на ЕС по външни работи, пише БТА, .