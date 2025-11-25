Дуа Липа очарова по лилав бански

Дуа Липа вдигна градусите в социалните мрежи. Зимата наближава, но певицата се е отдала на слънчева почивка. И публикува снимки от нея в профила си в Instagram.

Звездата позира по черна рокля сред красиви гледки. Но една от снимките, които направи най-голямо впечатление, е втората. Там изпълнителката е по лилав бански от 2 части. Тя се излежава под слънчевите лъчи и събира тен. Банският е бляскав и стои магично. Дуа за пореден път показва, че е в чудесна форма и всички се възхищават на тялото ѝ.

Виждаме и как тя се вози на лодка. Певицата е била и на джет.

