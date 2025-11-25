Купувачи търсят алтернативи на руския петрол, таксите за танкери скочили с 576%

Цената за наемане на петролен супертанкер по референтен маршрут скочи до най-високото си ниво от повече от пет години, тъй като купувачите търсеха алтернативи на санкционирания руски суров петрол на фона на увеличеното предлагане от производители от Близкия изток и САЩ.

Референтните цени за много големи превозвачи на суров петрол (VLCC), които могат да транспортират до 2 милиона барела от Близкия изток до Китай, се повишиха до близо 137 000 долара на ден в края на миналата седмица, отбелязвайки увеличение от 576% тази година. Това беше най-високото ниво от края на април 2020 г. и надмина последния многогодишен пик, достигнат само преди две седмици. По-широк индекс, обхващащ цените на VLCC по няколко маршрута, също достигна 116 400 долара на ден, което е нов петгодишен връх.

Увеличението на резервациите за супертанкери дойде, тъй като санкциите на САЩ върху износа на петрол от руските „Роснефт“ и „Лукойл“ влязоха в сила в петък, което принуди купувачите – особено тези в Индия и Китай – да се обърнат към други доставчици.

Това съвпадна и с увеличеното производство от САЩ и страните от ОПЕК+, по-специално производителите от Близкия изток, които са готови да доставят на купувачите повече суров петрол, според бележка на анализатора на Jefferies LLC, Омар Нокта.

Промяната в търсенето вече е очевидна, тъй като миналата седмица бяха направени повече резервации за края на ноември и декември, като около дузина кораби бяха помолени да вземат суров петрол от Близкия изток. Това от своя страна увеличи приходите на супертанкерите.

Покачващите се цени са от полза и за по-широкия танкерен флот, като по-малките кораби отчитат по-високи приходи.

Suezmax, които превозват около половината от товара на многократно зареждащите се танкери (VLCC), са се преместили в Близкия изток, за да вземат товари по маршрути, обикновено използвани от VLCC, написа водещият анализатор на товари на Vortexa Йоанис Пападимитриу в бележка миналата седмица.

Aframax, които могат да поемат около 700 000 барела, също са се възползвали от покачването, водено от VLCC, като цените достигнаха 51 000 долара на ден миналата седмица за пътуване от Близкия изток до Азия, според Sentosa Shipbrokers в Сингапур.

По-рано този месец рекорден брой танкери, които обикновено превозват продукти като реактивно гориво и дизел, преминаха към превоз на суров петрол - процес, известен като „замърсяване“ - в преследване на по-добри печалби.

Флагманският руски суров петрол Urals се предлага на индийските рафинерии на най-ниската цена от поне две години, след като американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" преобърнаха доходоносната търговия.

Цената на Urals за индийските рафинерии е спаднала до отстъпка от 7 долара за барел спрямо Dated Brent на база доставка, според запознати с въпроса, които са поискали да не бъдат идентифицирани, обсъждайки чувствителна информация. Офертата е за товари, натоварени през декември и пристигащи през януари, добавиха те.

Повечето индийски рафинерии са пропуснали да правят поръчки за руски суров петрол, който би пристигнал след влизането в сила на санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" миналата седмица, с което почти е прекратена търговия, която процъфтяваше след руската инвазия в Украйна през 2022 г., тъй като Индия се възползва от постоянен поток от по-евтин петрол.

През последните дни обаче тонът сред индийските рафинерии се промени поради по-ниските цени на Urals, като някои преработватели вече са отворени за закупуване на руски петрол от несанкционирани продавачи, казаха източниците, цитирани от Bloomberg TV Bulgaria. Все пак само около една пета от предлаганите товари не идват от лица, които не са в черния списък, добавиха те.

Преди санкциите срещу "Роснефт" и "Лукойл" отстъпката за Urals беше около 3 долара за барел. След санкциите на САЩ, които се добавят към подобни ограничения за „Газпром нефт“ и „Сургутнефтегаз“, индийските рафинерии закупиха повече суров петрол от други региони, включително Близкия изток.

Сместа Urals се доставя от западните пристанища на Русия.