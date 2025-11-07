Паролата за системата за видеонаблюдение на Лувъра била... „Лувър“

Паролата за системата за видеонаблюдение на Лувъра е била просто „Лувър“, когато крадци влязоха и откраднаха бижута на стойност 88 милиона евро от музея миналия месец.

Паролата за друга система за сигурност, управлявана от отбранителния изпълнител Thales, е била „Thales“. Някои инсталации за сигурност все още са работили доскоро на Windows 2000 и Windows Server 2003, въпреки че и двете операционни системи отдавна не се поддържат от Microsoft.

Експерти предупредиха Лувъра още през 2014 г., че „тривиални пароли“ и „остарели системи“ оставят алармите, контрола за влизане и мрежата за видеонаблюдение отворени за проникване, но изглежда, че са предприети малко действия или почти никакви.

Миналата седмица полицейски комисар свидетелства пред френския Сенат, че IT инфраструктурата на Лувъра се нуждае от „спешна модернизация“ и ръководството е „напълно наясно“ с нейната уязвимост.

Министърът на културата Рашида Дати разпореди създаването на нов отдел за сигурност, а управителният съвет на Лувъра свика заседание в петък, за да обсъди кризата.

Разкриването на паролата беше направено от служител на Лувъра, интервюиран от френски медии при условие за анонимност. Държавните одитори заявиха, че ръководството на музея е похарчило щедра сума пари за придобиване на нови произведения на изкуството, като същевременно е оказало крайно недостатъчно финансиране за сигурност.

„Кражбата на коронните бижута несъмнено е оглушителен тревожен звънец“, каза Пиер Московиси, ръководител на Сметната палата, френският еквивалент на Националната сметна палата, докато представяше одита, извършен преди обира на 19 октомври, в четвъртък.

Откъси от доклада на одиторите, критикуващи остарелите системи за сигурност и липсата на камери за видеонаблюдение, бяха разпространени в пресата в деня след кражбата. Сега вече е публикуван пълният доклад е публикуван, което допълнително засрамва държавния музей и президента Макрон.

Освен че подчертава пропуските в сигурността, в доклада се казва, че планът на Макрон да даде на Мона Лиза самостоятелна стая не е финансиран.

Ако се осъществи, преместването ще бъде част от мащабно обновяване на Лувъра, обявено от президента през януари. Той твърди, че ще струва 800 милиона евро и музеят ще плати за голяма част от работата сам, подпомогнат отчасти от допълнителна такса за британци и други посетители извън ЕС.

Одиторите обаче заявиха, че разходите вече са преоценени на 1,15 милиарда евро и има „висок риск от по-нататъшно превишаване поради сложността на плана“.

В доклада се казва, че само 39% от залите на Лувъра са имали камери към миналата година и музеят отлага инсталирането на още.

„Темпото е крайно недостатъчно“, каза Московиси, добавяйки, че Лувърът разполага с достатъчно средства за подобряване на сигурността, но не планира да завърши въпросното подобрение преди 2032 г. „Трябва да го направи сега, без пропуск.“

В доклада се казва, че Лувърът е похарчил милиони за нови придобивки „за сметка на поддръжката и обновяването на сгради и технически съоръжения, особено тези, свързани с безопасността и сигурността“.

В отговор Лорънс де Кар, директор на Лувъра, заяви, че е съгласна с повечето препоръки на одиторите и че ръководството вече е направило подобни предложения. Тя обаче отбеляза, че бижутата са били откраднати седмици преди да започне работата по подобренията в сигурността.

Четирима заподозрени са в арест, но откраднатите бижута не са намерени.

Стана ясно, че един от четиримата е работил за кратко като охранител в друг парижки музей - Център „Помпиду“.