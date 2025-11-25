Задържаха 23-годишен с марихуана, кокаин и метамфетамин

23-годишен мъж е задържан с различни наркотици в София. На 23 ноември при обход на района на квартал „Младост“, в градинка до жилищен блок служителите на реда забелязали младеж със съмнително поведение, съобщиха от СДВР. В хода на проверката патрулиращите видели прикрепена към тротинетката му чантичка, в която имало наркотици. На място пристигнали дежурна оперативна група и криминалисти и е извършен оглед, пише NOVA.

В чантичката били намерени и иззети плик с марихуана, две свивки с вещество на кристали и електронна везна. При претърсванията в дома му са иззети полиетиленов плик с марихуана, 2 електронни везни и две пликчета с вещество на бучки и прах. Според експертната справка иззетото количество наркотик е над 430 грама марихуана, 11 грама кокаин и 3 грама метамфетамин.

Младежът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая се води досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на задържания е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.