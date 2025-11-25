Платформата „Коректив“ е обявена за „нежелана организация“ в Русия

Германската разследваща медийна платформа „Коректив“ съобщи, че е била обявена за „нежелана чуждестранна организация“ в Русия, предаде ДПА.

„Това означава, че дейността ни в Русия е забранена“, обяви „Коректив“ от централния си офис в град Есен. Руските граждани, които имат връзка с „Коректив“, рискуват преследване от властите, след като сътрудничеството с медията се криминализира според новата класификация.

„Реакцията на Кремъл демонстрира колко е важна работата ни, както и че е ефективна“, заяви представителят на медията, допълвайки, че тя ще засили своите мерки за сигурност.

„Нашият екип разследва руската дезинформация и структури за влияние, които Путин гради в Европа, а също така разкрива връзки, които по-рано не са били публично известни“, допълни той.

„Коректив“ фактически е в черния списък на Министерството на правосъдието от 8 октомври.

Медията е известна в Германия с разкриването на детайли около срещата на десни дейци край Берлин през 2023 г., довело до масови демонстрации.

Политиците от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ и отделни фигури от германските християндемократи и други се срещнаха с бившия лидер на крайнодясното „Движение за идентичност“ Мартин Зелнер. Зелнер тогава говореше за „ремиграция“ – термин на крайнодесните екстремисти за депортиране на голям брой хора с чуждестранен произход от Германия, включително принудително. След разкритията стотици хиляди излязоха по улиците на Федералната република, за да протестират срещу расизма и крайнодесния екстремизъм.