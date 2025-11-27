САЩ преговарят с Лукашенко за освобождаването на 100 политически затворници

Администрацията на Доналд Тръмп преговаря с властите в Беларус за евентуалното скорошно освобождаване на най-малко 100 политически затворници, съобщи Reuters, позовавайки се на трима източници, запознати с въпроса, в рамките на продължаващото сближаване между САЩ и близкия съюзник на Русия.

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва десетки задържани на няколко вълни, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари, но сега американските власти се опитват да осигурят освобождаването на над 100 затворници наведнъж в рамките на една-единствена сделка, съобщили източниците.

Преди две седмици Доналд Тръмп заяви , че е „ангажиран с освобождаването“ на поне 50 души.

Според организации за защита на правата на човека, в беларуските затвори се намират над 1000 политически затворници, включително бивши кандидати за президент и носители на Нобелова награда. Не е известно кой точно е планирано да бъде освободен и кога това може да се случи. /БТА