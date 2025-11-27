Шахмат: 19-годишен узбек шокира, спечели Световната купа

Деветнайсетгодишният Джавохир Синдаров от Узбекистан спечели Световната купа на ФИДЕ за 2025 г. и голямата награда от 120 000 долара, след като победи китаеца Вей И с 1.5-0.5 в тайбрек.

Синдаров пропусна шанс от един ход да спечели с белите в първата партия от тайбрека, но не сгреши с черните във втората. Вей отхвърли предложение за равенство и имаше обещаваща позиция към края, но в крайна сметка загуби.

Вей зае второ място и прибра 85 000 долара. Ден по-рано гросмайсторът Андрей Есипенко спечели мача за третото място и си осигури място в Турнира на кандидатите на ФИДЕ, като спечели 60 000 долара.50 000 долара взе загубилият мача Нодирбек Якуббоев.

Световната купа на ФИДЕ през 2025 г., която се проведе от 1 до 26 ноември в Гоа, Индия, определи три места в турнира на кандидатите на ФИДЕ през 2026 г. Това беше турнир с елиминации с елиминации с 206 играчи и осем кръга. Всеки мач се състоеше от две класически партии, последвани от рапид и блиц тайбрек, ако е необходимо. Наградният фонд беше 2 милиона долара. /Publika