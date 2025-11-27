IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Продължителен трус с магнитуд 4,8 в морето край Крит

Огнището е било на дълбочина от 59,5 км

27.11.2025 | 09:12 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в морето край гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Трусът е станал в 2:08 ч. след полунощ. 

Според ревизираната оценка на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е бил на 17 км северно – северозападно от селището Сисес край Ретимно, а огнището е било на дълбочина от 59,5 км.

Репортери на телевизията съобщават, че земетресението е било продължително и се е усетило в повечето райони на острова.

Не се съобщава за пострадали хора и щети.

Тагове:

земетресение Крит Гърция
