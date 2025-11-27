Как Сенчестият флот позволява хибридната война на Русия в Европа

На октомврийската среща на Дискусионния клуб „Валдай“, годишен форум за разговори за руска политика, който през последните години се превърна в платформа за идеологията на Кремъл, на руския президент Владимир Путин беше зададен необичаен въпрос. „Господин президент, защо изпращате толкова много дронове в Дания?“ Путин първоначално отхвърли въпроса, шегувайки се, че няма да изпрати дронове във „Франция, Дания или Копенхаген“. Но руският лидер не спря дотук. Той продължи, казвайки, че „много ексцентрични личности“, особено млади хора, са способни да изстрелват тези дронове над Европа – загадъчно твърдение, което напомняше за неговите завоалирани коментари за руските войници без униформи, които помогнаха за завземането на Крим през 2014 г., или за руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г. Той добави, че тези млади хора ще изстрелват тези дронове „всеки ден“, пише Foreign Аffairs.

Още преди срещата във Валдай, Русия беше започнала да изпълнява обещанието на Путин. В средата на септември група руски дронове, три от които въоръжени, навлязоха в полското въздушно пространство. В отговор, за първи път от Втората световна война насам, Полша изпрати изтребители, за да защити територията си, и свали дроновете. Три дни по-късно Румъния съобщи за нахлуване на руски дрон във въздушното си пространство, първият от поредица подобни инциденти в Румъния тази есен. В края на септември няколко датски летища, включително това в Копенхаген, бяха принудени да затворят за кратко в отговор на нахлувания на дронове.

Според нов доклад на датския разследващ сайт Danwatch, датски морски служители също са забелязали руски мъже във военни униформи на борда на кораби от сенчестия флот тази есен. Както се казва в доклада, подобно присъствие показва, че Москва „може би разполага собствен персонал на борда на незаконни търговски танкери“. Въпреки че остават много въпроси относно това как Москва разполага сенчестия флот, става все по-ясно, че моретата около Европа са се превърнали в централна арена на руската кампания за натиск срещу континента. На 19 ноември британският министър на отбраната Джон Хили обяви, че руски разузнавателен кораб е навлязъл в британски води през последните седмици и е насочил лазери към британски военни пилоти. Хили нарече дейностите на кораба „изключително опасни“ и заяви, че Обединеното кралство подготвя различни военни варианти в случай на ескалация.

За Русия, стратегията за хибридна война по море има множество предимства. Използването на кораби позволява на Русия да се доближи много до Западна Европа, а започването на хибридни атаки от кораби, а не от суша, е по-малко рисковано и по-удобно от оперативна гледна точка за руските агенти. Сенчестият флот по своята същност е неясен, което затруднява европейските правителства да свържат дейностите си с Москва. Освен това, за Кремъл подобна стратегия може да се основава на дългогодишен опит: още от съветската епоха Москва е използвала кораби като ключова част от своите разузнавателни операции в Европа и другаде, а руските разузнавателни агенции днес имат силни връзки с морските дейности на страната. Ако европейските лидери се надяват да ограничат все по-смелата стратегия за хибридна война на Путин, те ще трябва да възприемат много по-твърд подход към сенчестия флот.

До есента на тази година, вниманието на Запада към хибридната военна кампания на Москва в Европа беше съсредоточено предимно върху наземни саботажни операции. Както документирахме във Foreign Affairs , множество наземни атаки в Западна Европа в началото на 2024 г., включително инциденти с палежи, саботажи и кибератаки в поне 15 държави, бяха свързани с Русия или свързани с Русия агенти. Тези атаки продължиха, макар и с по-бавни темпове, вероятно в резултат на засилената сигурност на Запада.

Но по време на войната с Украйна руските разузнавателни служби тихомълком развиваха и морски способности. Географски това е логично: повечето западноевропейски страни имат брегови линии, а морето представлява уязвимост, която може да бъде използвана. Русия също имаше нови стимули да се обърне към офшорни операции след въвеждането на европейски контраразузнавателни мерки и масовото експулсиране на руски дипломати от Европа след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Подводният саботаж беше първият, който се активира: от 2023 г. нарастващ брой инциденти, включващи търговски кораби, прерязващи или повреждащи подводни електропреносни и комуникационни кабели и газопроводи в Северно и Балтийско море, бяха свързани с Русия. Няколко случая включваха китайски търговски кораби, които изглежда са посетили руски пристанища малко преди това.

От 2022 г. насам Москва инвестира значителни ресурси в придобиването на стотици кораби на трети страни,

включително остарели петролни танкери и други плавателни съдове, които използва, за да избегне западните санкции. Някои от тези кораби открито използват руски пристанища.

Бързото разрастване на сенчестия флот предизвика игра на котка и мишка с европейските чиновници. Досега Европейският съюз забрани достъпа до пристанищата си за кораби, извършващи прехвърляне от кораб на кораб, ако има основателни причини да се подозира, че има нарушения на ембаргото върху руския суров петрол и петролни продукти. Въпреки че подобни мерки могат да усложнят износа на руски петрол и газ, е малко вероятно те да нарушат саботажните операции, които не изискват достъп до пристанищата.

Всъщност, напредъкът във войната с дронове добави към предимствата на морето. Със своите нискотехнологични сухопътни операции, като например саботажи и палежи на континента, Русия наемаше необучени местни марионетки за еднократни задачи. Работата с дронове обаче изисква известна степен на специализирано обучение. В този смисъл, свързани с Русия кораби могат да осигурят както ефективно прикритие за руските агенти, така и удобни платформи за изстрелване на дронове с ограничен обхват. В резултат на това, флотът в сянка придоби ново значение в хибридната война на Русия в Европа.

Готовността на Москва да участва в агресивни морски операции има дълга история. През целия ХХ век Съветите са използвали невоенни кораби в разузнавателните си дейности, както и за извършване на саботажни операции от морето. Почти от началото на болшевишката ера съветските агенти са използвали търговски, товарни и други граждански кораби, за да превозват агенти из Европа – или да ги връщат в Москва, ако са се нахвърлили върху режима.

През 1930 г. например съветски агенти отвличат генерал Александър Кутепов, лидер на Руския всевоенен съюз (РОВС) - военното крило на основната антисъветска емигрантска организация - от улица в Париж. Те го упояват, натъпкват го в безсъзнание в кола, откарват го до Марсилия и го поставят в трюма на съветски търговски кораб, пътуващ за Новоросийск, пристанище на Черно море. Кутепов така и не стига до Съветска Русия, умирайки в трюма на кораба. Но наследникът на Кутепов в РОВС, генерал Евгений Милер, през 1937 г. също е отвлечен в Париж и транспортиран до Москва в трюма на съветски параход, преди да бъде екзекутиран на Лубянка.

Съветското разузнаване продължи да използва търговския флот през цялата Студена война. Това беше едно от задълженията на Олег Гордиевски, офицер от КГБ и по-късно двоен агент на MI6, когато беше командирован в Копенхаген, Дания, в края на 60-те години на миналия век.

През същите тези десетилетия руснаците полагат основите и за сложни морски саботажни операции. През 1938 г. свръхмодерна съветска подводница е потопена в залив близо до Владивосток в рамките на свръхсекретно учение, целящо, според военната заповед, която го описва, „десант на войски за разузнаване и извършване на саботажни операции на брега“. Съветските власти считат учението за успешно. По време на Втората световна война съветското разузнаване използва широко подводници за разполагане на оперативни лица в Балтийския регион, макар и със смесени резултати.

През 1941-42 г. Москва губи три подводници, докато се опитва да дебаркира съветски саботьори на брега.

След това, през 1953 г., съветският флот и съветското военно разузнаване, ГРУ, създават военноморски диверсантски части в рамките на съветските флоти. Новосформираните части, наречени Военноморски разузнавателни пунктове, или МРП на руски, са създадени в Черноморския и Балтийския флот и са натоварени със задачата да извършват саботажни операции на брега, наред с други задачи. Въпреки че никога не е била активирана по време на Студената война срещу западни цели, програмата за саботаж остава във фокуса на съветското разузнаване. Военноморският разузнавателен пункт, разположен на малък изкуствен остров в Черно море близо до град Очаков, се превръща в основен център за обучение на военноморски специални сили на военното разузнаване и е разширен през 1968 г.

Разпадането на Съветския съюз дълбоко наруши саботажните възможности на Москва. През 1992 г. офицерът от ГРУ Станислав Лунев дезертира в Съединените щати и разкри плановете на КГБ и ГРУ за аварийни саботажни операции на Запад. Краят на съветската империя също се отрази тежко на саботажната инфраструктура на Русия. Когато Украйна стана независима през 1991 г., Черноморският флот, разположен в Крим, остана под руски контрол, но бригадата от военноморски саботьори на изкуствения остров попадна под ръководството на зараждащите се украински военноморски сили, нанасяйки удар върху саботажните възможности на Русия.

Но обучението и институционалната рамка не бяха напълно загубени. С прегрупирането на руското разузнаване под ръководството на Путин, опцията за саботаж беше реактивирана. А с пълномащабната война в Украйна – която Кремъл и неговите агенции разглеждат като екзистенциална война със Запада – руското разузнаване отново вложи значителни ресурси в стратегията. Днес основната база на руските военноморски саботьори е Пунктът за военноморско разузнаване в Калининградска област, в Балтийско море. Завръщането към морските саботи вероятно получи допълнителен тласък от назначаването на Игор Костюков, опитен военноморски адмирал, за ръководител на ГРУ през 2018 г. и Николай Патрушев, дългогодишен съюзник на Путин и бивш ръководител на Съвета за сигурност и ФСБ, за председател на руския Морски колегиум, най-висшата държавна агенция, координираща морските дейности от руската държава, през 2024 г.

Традиционно руското разузнаване страда от лоша координация между отделните агенции. Но тъй като морските операции се основават на съвместни военно-разузнавателни операции, те изглежда до голяма степен са избегнали този проблем. От съветско време различните разузнавателни служби на Москва, включително военното разузнаване и ФСБ, си сътрудничат тясно в морето.

Руски военни кораби са били наблюдавани да ескортират кораби на сенчестия флот.

Последният елемент в това завръщане към хибридната война, базирана на море, е бързо развиващата се програма на Русия за дронове. Тези дронове не е необходимо да бъдат точни, технологично напреднали или въоръжени, за да постигнат целта си – самите наблюдения на дронове нарушаваха дейността на летищата с часове, ако не и с дни. В същото време мащабното и кърваво бойно поле в Украйна предоставя отлични условия за обучение на значителен брой оператори на дронове, калени в реални бойни действия.

Резултатите от руската кампания вече са значителни. С малък брой дронове, Москва е нарушила гражданската авиация в множество европейски страни, приближавайки заплахата много по-близо до европейската общественост. Тя може също така да наруши важни военни съоръжения чрез прелитания или наблюдение, както показва инцидентът през ноември във военновъздушната база Волкел в Холандия. За да противодействат на тази тактика, западните правителства нямат друг избор, освен да засилят контраразузнавателните и противосаботажните усилия и да увеличат операциите по спиране и претърсване в Балтийско и Северно море, както и да инвестират сериозно в защитата на летищата и друга национална инфраструктура.В момента се предприемат някои окуражаващи стъпки. Както съобщи Ройтерс, след ноемврийското нахлуване близо до летище Брюксел, белгийските власти са поискали помощ от британски, френски и германски екипи за борба с дронове, включително около 20 специалисти от британските Кралски военновъздушни сили с опит в заглушаването на сигнали. На 20 ноември европейски служители обсъдиха и нови мерки, които биха могли да бъдат предприети срещу кораби на скрит флот, включително засилени правомощия за качване на борда на кораби, както и нови форми на санкции.

Но тези мистериозни лодки, плаващи близо до европейските брегове, вече не са просто средство за Русия да продава петрол, за да поддържа военно-индустриалната си база. Те също така представляват военна и разузнавателна заплаха сами по себе си. За да се справят наистина със заплахата, европейците трябва да признаят, че флотът вече дестабилизира страните им и някой ден може да послужи за подкрепа и дори за осигуряване на отправна точка за настъпателни операции в Европа.