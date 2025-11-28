Полското министерство на отбраната подписа договор на стойност 500 милиона долара със Съединените щати за закупуване на радарно насочвана ракета "въздух-въздух" AIM-120D-3 за бъдещите си изтребители F-35A и настоящия си флот от F-16C/D, след като Вашингтон одобри продажбата на до 400 ракети, пише MWM.

През януари 2020 г. министерството поръча 32 изтребителя F-35A по договор на стойност 4,6 милиарда долара, а през август 2025 г. беше подписан договор на стойност 3,8 милиарда долара за модернизация на 48 изтребителя F-16C/D Block 52+ до стандарта F-16V, с което авиониката им ще бъде сравнима с тази на F-35. AIM-120 се използва като основно оръжие "въздух-въздух" отвъд визуалния обхват на въоръжените сили на САЩ и американските стратегически партньори по целия свят в продължение на близо три десетилетия, като силно подобреният вариант AIM-120D е най-способният радарно насочван тип ракета „въздух-въздух“, изнасян някога от Съединените щати.

Полша поръча AIM-120D месеци след потвърждението, че руските усъвършенствани изтребители от четвърто поколение са започнали да интегрират конкурентната ракета R-77M,

за която преди се смяташе, че се използва само от малкия флот от изтребители от пето поколение Су-57. AIM-120D има очакван обхват на поражение от около 160 километра, в сравнение с приблизително 200 километра за R-77M. Смята се, че руската ракета има редица предимства, най-вече използването на активна електронно сканирана антенна решетка, осигуряваща по-голяма устойчивост на заглушаване и по-голяма мощност от механично сканираните антенни решетки, използвани в AIM-120. Ракетата използва и технологии за активна фазирана антенна решетка, за да осигури на ракетата по-пълна и широкоъгълна картина на целта си, което прави много по-трудно за избягване.

Полските въоръжени сили инвестираха сериозно в снабдяване с оръжия във време на високо напрежение със съседна Русия, а полските отбранителни контрагенти, като Полския доброволчески корпус, бяха разположени в значителен брой за бойни срещи на фронтовата линия с руските сили на украинския театър на военните действия.

Тъй като украинските и подкрепящите ги сили от Западния блок бързо се сблъскваха с все по-неблагоприятна ситуация на фронтовата линия, възможността полските и руските сили да действат в по-голяма близост нарасна. В края на 2024 г. началникът на полския Генерален щаб Раймунд Анджейчак прогнозира възможна бъдеща политика на възпиране срещу Русия след руското превземане на Украйна, предоставяйки един от няколкото показателя за постепенната промяна в консенсуса в западния свят, че с все по-загубената война в Украйна, планирането на отбраната трябва да се съсредоточи върху осигуряването на разширените граници на НАТО с руски военни сили. Разполагането на флот от F-35 с усъвършенствани възможности въздух-въздух ще постави полските военновъздушни сили в силна позиция да се справят с тази възникваща реалност.