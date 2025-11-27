Меркел смени мнението си: Не Полша, а Путин бил виновен за войната в Украйна

Бившият германски канцлер Ангела Меркел ясно заяви, че не обвинява Полша и балтийските държави за агресията на Русия срещу Украйна, определяйки това мнение като "фалшива новина".

Фрагмент от автобиографията й "Свобода" е поставен "в грешен контекст", заяви Мекел пред германския телевизионен канал Pheonix в четвъртък.

В откъса се казва, че балтийските държави и Полша са отхвърлили формат на диалог с Русия, предложен от Меркел през 2021 г. Тази констатация обаче "не е била свързана с приписване на вина", настоя Меркел.

"Избухна война, това промени нашия свят, това е агресия от страна на Руската федерация, Руската република, Владимир Путин", каза Меркел. "Никой от нас – никой, аз, никой друг – не би могъл да предотврати тази война."

Относно твърдението на бившия германски външен министър Зигмар Габриел, че нямаше да има война в Украйна, ако тя беше останала на власт, Меркел заяви, че това твърдение е "напълно спекулативно".

Според Ангела Меркел пандемията от коронавирус е оказала голямо влияние, защото обичайните формати на диалог се сринаха и тя не е могла да разговаря редовно с Путин. Ефектът от пандемията от коронавирус беше "още по-тежък, когато имате работа с държави, които не са демократично управлявани", подчерта тя.

Но й е било ясно "от много, много години", че има сериозна опасност от Путин, каза още Ангела Меркел.