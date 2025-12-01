IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Три деца са убити по време на партито в Калифорния

Четирима са застреляните, а 15 души са ранени

01.12.2025 | 06:52 ч.
Четирима души бяха застреляни по време на парти за детски рожден ден в американския щат Калифорния, предадоха световните агенции. Сред убитите има и три деца, съответно на 8, 19 и на 14 години. Четвъртата жертва е на 21 години. Петнадесет души бяха ранени.

Засега нападателят все още не е арестуван и се издирва.

Трагедията се е разиграла в град Стоктън. Полицейската говорителка Хедър Брент поясни, че нападението е било извършено по време на парти за рожден ден в местна банкетна зала

