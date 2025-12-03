Отбранителен пейзаж в Европа: Кои държави харчат най-много за армиите си?

Разходите за отбрана в ЕС се увеличават значително, докато глобалните заплахи се засилват. Разходите почти са се удвоили през последните пет години.

Европейската агенция по отбрана (EDA) прогнозира, че те ще достигнат 392 милиарда евро през 2025 г. През 2020 г. разходите са били 198 милиарда евро, което прави промяната увеличение с 98% в номинално изражение. Когато се коригира спрямо инфлацията, увеличението е 63%, което все още е значителен скок между 2020 г. и 2025 г.

Много експерти по сигурността свързват това рязко увеличение директно с руската инвазия в Украйна, съчетано с колебливата подкрепа на САЩ за европейската сигурност. С разработването на руско-украйнски мирен план, експертите се опасяват, че сделка в полза на Москва може да застраши дългосрочната стабилност, ако бъдат пропуснати определени гаранции за сигурност. За съседите на Украйна заплахата от бъдеща руска инвазия е все по-реален риск.

И така, тъй като глобалният мир е под въпрос, кои европейски държави допринасят най-много за своята отбрана?

Германия е начело в разходите за отбрана

Според данни на EDA, страните от ЕС са похарчили 343,2 милиарда евро за отбрана през 2024 г. Германия оглавява списъка с голяма разлика с 90,6 милиарда евро, което представлява 26,4% от общите разходи за отбрана на ЕС. Франция следва с 59,6 милиарда евро, или 17,4% от общия размер на ЕС.

Заедно двете страни представляват 43,8% от всички разходи за отбрана на ЕС, възлизащи на 150 милиарда евро.

Тъй като данните на Евростат са по-ниски от тези на EDA поради разлики в класификацията, използваните тук числа отразяват данните на EDA, които също са по-актуални.

Пет държави представляват седем от десет евро

Италия е на трето място с 32,7 милиарда евро, следвана отблизо от Полша с 31,9 милиарда евро. Испания е на пето място, но разходите ѝ за отбрана остават сравнително ниски сред големите европейски икономики - 22,7 милиарда евро. По-рано тази година президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изключи Испания от НАТО заради съпротивата ѝ по ангажимент за увеличаване на военните разходи до 5% от БВП.

Взети заедно, петте най-големи държави в класацията са похарчили 237,5 милиарда евро за отбрана, което представлява 69,2% от общия бюджет за ЕС.

Четиринадесет държави споделят 8% от общия бюджет за ЕС

Общо 14 държави от ЕС са похарчили по-малко от 5 милиарда евро всяка, а осем от тях са похарчили под 2 милиарда евро. Заедно тази група от 14 държави е похарчила 28,2 милиарда евро, което е само 8,2% от общия бюджет за ЕС. Тази група включва Австрия (4,9 милиарда евро), Унгария (4,5 милиарда евро) и Португалия (4,2 милиарда евро). Малта, най-малката държава членка на ЕС, е регистрирала най-ниските разходи - само 99 милиона евро.

Обединеното кралство и Турция са основни европейски членове на НАТО, въпреки че не са част от ЕС. Според НАТО, през 2024 г. Обединеното кралство е похарчило 65,8 милиарда британски лири (74,97 милиарда евро) за отбрана, докато Турция е похарчила около 24,4 милиарда евро.

Разходи за отбрана на човек

Разходите за отбрана на човек варират значително в Европа, от 174 евро в Малта до 1540 евро в Дания през 2024 г. Средната стойност в страните от ЕС е била 686 евро, а при претегляне спрямо населението на ЕС в началото на годината - 764 евро.

Освен Дания, още четири държави харчат повече от 1000 евро на човек. Това са Нидерландия (1184 евро), Финландия (1140 евро), Швеция (1073 евро) и Германия (1069 евро).

Тази цифра е под 500 евро в десет държави, включително Испания с 465 евро.

Сред другите две големи икономики, Франция харчи 869 евро на човек, докато Италия отделя 555 евро.

Как се променят разходите за отбрана в Европа?

"Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна е основният движещ фактор за нарастването на разходите за отбрана", обяснява пред Euronews Business Кале Хакансон, изследовател в Шведската агенция за отбранителни изследвания. "Въпреки че инвестициите в отбрана в Европа вече се увеличаваха през последното десетилетие, войната в Украйна отбеляза важен поврат."

Данните на Евростат и EDA показват увеличение на номиналните разходи, докато постоянните цени на EDA за 2024 г. разкриват реалната промяна, коригирана спрямо ценовите нива от 2024 г.

Използвайки постоянни цени от 2024 г., разходите за отбрана на ЕС са били 234,2 милиарда евро през 2020 г. Те са се увеличили до 343,2 милиарда евро през 2024 г. и се очаква да достигнат 381 милиарда евро през 2025 г.

Реалното увеличение през последното десетилетие, от 2015 г. до 2025 г., е 99%. През 2014 г. разходите бяха на най-ниското си ниво в реално изражение от 188,5 милиарда евро. Оттогава те се увеличават всяка година.

"През 2014 г. страните от ЕС, повечето от които са и членове на НАТО, спряха тенденцията на намаляване на бюджетите за отбрана в отговор на първото нахлуване на Русия в Украйна", казва пред Euronews Business Рафаел Лос, политически сътрудник в Европейския съвет по външни отношения (ECFR).

Той обаче отбелязва, че са били необходими няколко години, за да може относителното увеличение на бюджета за отбрана да надхвърли растежа на БВП и по този начин да се доближи до целта на НАТО за 2% разходи за отбрана, към която ЕС тогава също се е обърнал като към отправна точка.

На среща на върха по-рано тази година членовете на НАТО се съгласиха да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. в отговор на натиска от САЩ. Държавите се стремят да изразходват 3,5% от продукцията си за основна отбрана, докато останалите 1,5% могат да бъдат изразходвани за по-широка инфраструктура за сигурност.