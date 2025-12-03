Мелания показа пищната коледна украса в Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп представи празничната украса за първото завръщане на семейството си в Белия дом, а темата ѝ е “Домът е там, където е сърцето“.

Декорацията е и намигване към 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост през 1776 г. и основаването на Съединените американски щати, която ще се отбележи догодина, отбелязват американските медии.

Доброволци-декоратори от цялата страна помогнаха за украсяването на залите на Изпълнителната резиденция със 75 венци, 51 коледни елхи, повече от 213 метра гирлянди, повече от 2000 нишки лампички, над 7620 метра панделки, над 2800 златни звезди, повече от 10 000 пеперуди и 54 килограма меденки.

Тази година официалната коледна елха на Белия дом, която винаги е изложена в Синята стая, почита и семействата със Златна звезда - тези, които са загубили член по време на активна военна служба.

Home Is Where the Heart Is

AMERICA’S CHRISTMAS This Christmas, let’s celebrate the love we hold within ourselves and share it with the world around us. After all, wherever we are, we can create a home filled with endless possibilities. pic.twitter.com/VouZAtLpHU — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) December 1, 2025

Публичните обиколки за туристите, които бяха преустановени заради строителството, ще се възобновят във вторник, но с по-кратък маршрут, ограничен само до Държавния етаж, който включва Източната зала, Зелената, Синята и Червената зала, Държавната трапезария, Кръстовата зала и Голямото фоайе.

В изявление на Белия дом се казва, че Коледа е време да отпразнуваме това, което прави САЩ изключителни, и че макар всеки дом да има свои собствени традиции, споделените ценности обединяват американците.

"Във всяка общност ние сме вдъхновени от прости актове на доброта, които отразяват трайния американски дух на щедрост, патриотизъм и благодарност“, се казва в изявлението. Тези моменти ни напомнят, че сърцето на Америка е силно и че Домът е там, където е сърцето.“

Планирането за празниците започва месеци предварително, а Белият дом заяви, че Мелания Тръмп е избрала всеки детайл от декора.

Дърветата в Източната зала са украсени с патриотични червени, бели и сини цветове и национални символи, включително върхове на дървета в стил "Златни орли“, за да подчертаят предстоящото национално честване на America250.