Новата логика на ядреното финансиране

Когато хората говорят за „втория ядрен ренесанс“ на Америка, те обикновено се фокусират върху технологиите. Те посочват малките модулни реактори ( SMR ) и микрореакторите (MR), които сега получават разрешение от редица правителствени агенции, бързото разпространение на центрове за данни , които захранват изкуствения интелект, неотложната необходимост от декарбонизация на индустрията чрез технологични иновации и геополитическите сътресения, които разкриха колко крехки могат да бъдат глобалните вериги за доставки на енергийни технологии.

Тези развития със сигурност са важни. Но в статия, която скоро ще бъде публикувана в „George Washington International Law Review“ , Дейвид Бекстед и аз открихме, че бъдещето на ядрената енергетика в Съединените щати ще зависи както от появата на нова и жизнеспособна архитектура за финансиране на ядрената енергетика, така и от новите конструкции на реактори. Най-значимите иновации в ядрената енергетика в момента се случват не само в лаборатории и инженерни фирми, но и в споразуменията за заем, договорите за покупка на електроенергия и балансите.

Това, което открихме и описахме подробно в статията, е, че Съединените щати тихо навлязоха в нова ера, в която ядрените проекти все повече се изграждат около ранни ангажименти от големи частни купувачи - т.е. оператори на центрове за данни, индустриални конгломерати и държавни агенции - а не около планиране на комунални услуги или държавно задължителни обществени поръчки. Тази структура, която описваме като „Финансиране до получаване“ (FTO) , представлява фундаментално обръщане на историческия модел на ядрено развитие. И именно това обръщане, а не някаква конкретна технология на реактора, може в крайна сметка да определи темпото и мащаба на възраждането на ядрената енергетика в Америка.

Промяна във финансирането на ядреното развитие

През по-голямата част от последния половин век развитието на ядрената енергия следваше предсказуем сценарий. Вертикално интегрирана компания предлагаше реактор, държавна комисия за комунални услуги одобряваше възстановяването на строителните разходи чрез тарифите за електроенергия, а инвеститорите финансираха строителството с увереността, че превишаването на разходите, колкото и неизбежно да е, в крайна сметка ще бъде поето от платците на тарифи. Този модел работеше в ерата на регулирани монополи и относително стабилно търсене на електроенергия. Той направи ядрената енергетика осъществима, като социализираше финансовия риск между милиони клиенти, които са зависим от нея.

Но в големи части от страната електроенергията сега се доставя чрез конкурентни пазари на едро, на които производителите живеят или умират на почасови цени на енергията. Атомните електроцентрали не могат да бъдат надеждно построени с надеждата, че бъдещите цени на електроенергията ще изплатят многомилиардна инвестиция. Дори в щатите, които запазват регулирани комунални услуги, политическата толерантност към масивни увеличения на цените е намаляла. Опитът от разширяването на Vogtle в Джорджия, осъществено с години закъснение и на цена над 30 милиарда долара, само засили усещането, че традиционното финансиране на ядрената енергия е несъстоятелно.

Именно тук Съединените щати са свидетели на най-важната си промяна. Както установихме с Дейвид, възходът на хипермащабните изчисления промени формата на търсенето на електроенергия.

Центровете за данни с изкуствен интелект сега изискват стотици мегавати непрекъсната мощност на обект, а в някои случаи и няколко гигавата, когато кампусите са обединени. Търсенето им не се колебае в зависимост от времето или цените на газа. Те не могат да разчитат на периодични възобновяеми енергийни източници. И не могат да чакат седем години за място в опашката за преносна връзка. За тези фирми старата пазарна структура, ориентирана към комуналните услуги, почти не играе роля в планирането им. Това, от което се нуждаят, е надеждност.

Ядрени реактори и технологични компании

Този профил на търсенето превърна големите технологични компании в нов вид ключов клиент – такъв, който има както кредитоспособност, така и апетит да се ангажира с дългосрочно закупуване на електроенергия с фиксирана цена от ядрени съоръжения. Същото важи и за индустриалните фирми , особено тези, занимаващи се с химикали, стомана и обработка на материали, които се нуждаят от непрекъсната високотемпературна топлина и електричество, които вятърната и слънчевата енергия просто не могат да осигурят. Дори федералните агенции, особено Министерството на отбраната, са се превърнали в потенциални ключови купувачи на микрореактори, проектирани за енергийна устойчивост в отдалечени съоръжения.

Тези клиенти не са просто купувачи на електроенергия в края на цикъла на разработка. Те започват да оформят самото финансиране. В три наскоро обявени сделки, Meta, Amazon и Microsoft подписаха дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия със съществуващи ядрени реактори – споразумения, достатъчно големи, за да повлияят на критични решения относно работата на реакторите и, в случая на Microsoft, дори на рестартирането на преди това затворен реактор в блок 1 на Three Mile Island . Това не бяха символични жестове. Те отбелязват първия път в историята на САЩ, в който търговски хиперскалери сключват директни договори за ядрена енергия в такъв мащаб.

Но по-интересната промяна се случва не със съществуващите реактори, а с проекти, които все още са концептуални или в ранен етап на разработка. Amazon сключи споразумение за съвместно разработване с X-Energy, което е обвързано с евентуалното разполагане на високотемпературни газови реактори Xe-100 в щата Вашингтон, споразумение, съсредоточено върху бъдещото потребление на енергия от Amazon. Dow Chemical си партнира с X-Energy по проект за SMR с четири блока в Сийдрифт, Тексас - един от първите ядрени проекти в историята на САЩ, задвижван почти изцяло от енергийните нужди на едно промишлено съоръжение. Военновъздушните сили на САЩ са възложили дългосрочни договори за доставка на микрореактора Oklo Aurora, който ще захранва военновъздушната база Eielson в Аляска. А Google проучва подобни споразумения с реакторите от следващо поколение на Kairos Power.

Във всеки един от тези случаи логиката е последователна: клиентът е на първо място и ангажиментът на клиента става основа за финансиране на реактора. Това е инверсията, която определя модела „Финансиране-към-Откупуване“. Споразумението за откупуване вече не е компонент на късен етап от плана за обществени поръчки на електроснабдителната компания; то е ключовият елемент, около който съществува проектът.

Последици от промяната в методите на финансиране

Последиците от тази промяна не могат да бъдат надценени. В традиционното ядрено финансиране, разработчиците трябваше да привлекат милиарди долари капитал, преди да могат надеждно да се обърнат към клиентите. Днес наличието на кредитоспособен клиент е това, което отключва капитала на първо място. Инвеститорите са склонни да влизат в ядрени проекти само когато висококачествен купувач вече се е ангажирал да закупува електроенергия в продължение на няколко десетилетия на стабилна цена. Балансът на купувача се превръща в механизъм за намаляване на риска, който замества старата държавно регулирана лихвена база.

Този модел, при който ранният ангажимент на клиентите е движещата сила за финансиране на проекти, има дълбоки аналози в неотдавнашното развитие на други енергийни индустрии. В ранните дни на бума на шистовия газ в САЩ, терминалите за износ на втечнен природен газ (LNG) бяха финансирани само след дългосрочни споразумения за изкупуване с чуждестранни купувачи. Проектите за възобновяеми енергийни източници, като вятърната и слънчевата енергия, станаха банково пригодени, след като корпоративните споразумения за закупуване на електроенергия (PPA) се превърнаха в стандартизиран инструмент за управление на пазарния риск. Дори големите тръбопроводи и нефтохимическите комплекси разчитат на ранни ангажименти от страна на водещите наематели, преди да бъде вложен какъвто и да е строителен капитал. Ядрената енергия сега започва да мигрира към същата логика, ориентирана към търсенето.

„Финансиране до изкупуване“ отразява и друга важна реалност: самата електропреносна мрежа се е превърнала в пречка . Опашките за взаимосвързване в редица регионални преносни организации в САЩ (напр. Пенсилвания-Ню Джърси-Мериленд (PJM) и Midcontinent Independent System Operator (MISO)) са толкова претоварени, че дори директни проекти за възобновяема енергия могат да се сблъскат със забавяния от пет до седем години, преди да получат разрешение за свързване. За разработчиците на центрове за данни и промишлените фирми, ядрените решения „зад измервателния уред“ – т.е. реактори, които са построени специално за захранване на техните съоръжения – често са по-привлекателни от чакането на мрежова инфраструктура, която може никога да не пристигне. Много от новите проекти за малки морски реактори (SMR) и магнитни реактори (MR) са физически достатъчно малки, за да бъдат разположени заедно с промишлени комплекси или кампуси за данни, което позволява директни, ангажирани споразумения за доставка, които напълно заобикалят традиционната електропреносна мрежа.

Това също измества центъра на тежестта на ядрените финанси от комуналните услуги към големите крайни потребители. Новият пазар на ядрена енергия не е за добавяне на генеричен капацитет към регионална мрежа. Става въпрос за изграждане на стабилни енергийни или топлинни системи за специфични клиенти със специфични нужди. Тази специфичност прави ранното изкупуване не само възможно, но и необходимо.

Някои наблюдатели твърдят, че тези развития в крайна сметка ще проправят пътя към истински ядрени проекти, финансирани по проекти, при които самостоятелни организации със специално предназначение вземат заеми срещу паричните потоци на самия проект, без да се обръщат към балансите на предприемача или електроснабдителната компания.

Този нов модел на финансиране на ядрената енергия възможен ли е или просто мечта?

Дейвид и аз смятаме, че това е правдоподобно и отбелязваме, че този модел е използван успешно за множество ядрени проекти във Финландия , но в Съединените щати смятаме, че това е вероятно едва след няколко допълнителни етапа на съзряване. Ранното внедряване на SMR и MR все още е твърде рисковано, твърде специално разработено и твърде първокласно, за да привлече безрезервен дълг в голям мащаб. Засега те остават финансирани чрез комбинации от собствен капитал на разработчика, федерално участие в разходите, гаранции за заеми и участие на доставчици. Но тъй като внедряванията стават повтаряеми и тъй като ранните реактори демонстрират предвидими разходи и производителност, моделът FTO може да бъде механизмът, чрез който финансирането на ядрената енергия започва да наподобява финансовите структури, които стимулираха растежа на вятърната и слънчевата енергия в периода 2000–2020 г.

Ако това се случи, вярваме, че първите истински ядрени реактори, финансирани по проекти в Съединените щати, изобщо няма да бъдат построени от регулирани комунални услуги. Те вероятно ще бъдат построени на места като Тексас , където частните двустранни договори са често срещани и където индустриалните и цифровите товари се разширяват с темпове, несравними с никоя друга в страната. Те могат да се появят и в Тихоокеанския северозапад, където публични енергийни предприятия като Energy Northwest могат да обединяват ангажименти за изкупуване и да емитират облигации, обезпечени с приходи. И могат да се появят в щати с агресивни мандати за обществени поръчки за чиста енергия, където дългосрочните договори за „чиста енергия 24/7“ биха могли да изпълняват същата роля, която договорите за разлика изиграха за осъществяването на проекта Hinkley Point C във Великобритания.

Но независимо къде се появят, решаващият елемент ще бъде един и същ. Пазарните условия, които някога правеха атомните електроцентрали почти невъзможни за финансиране, се променят, защото големи частни играчи поемат ролята, която някога са играли комуналните услуги. Те предлагат дългосрочната сигурност на приходите, от която се нуждаят ядрените проекти, не защото се стремят да обслужват обществена мрежа, а защото собствените им операции изискват нива на електроенергия, които само стабилни, високодостъпни и нулеви въглеродни източници могат да осигурят.

Ето защо тенденцията за свободно отваряне на ядрени мощности (FTO) е толкова важна. Тя не е просто ново договорно споразумение; тя е структурна преориентация на самата ядрена индустрия. Тя привежда разполагането на ядрени мощности в съответствие с реалностите на съвременното търсене на електроенергия и съвременните капиталови пазари. Тя трансформира ядрената енергия от актив на обществена услуга в актив на индустриална или цифрова инфраструктура. И осигурява път за разширяване на ядрената енергия дори в региони, където комуналните услуги, регулаторните органи и пазарите на електроенергия не са естествено склонни да я подкрепят.

Ако вторият ядрен ренесанс наистина се утвърди в Съединените щати, това вероятно няма да се дължи на факта, че някой конкретен проект за малки морски реактори (SMR) се е превърнал в печеливша технология, или защото политическите лидери внезапно са стигнали до заключението, че ядрената енергия трябва да бъде субсидирана. Това ще се дължи на факта, че големите купувачи на електроенергия – т.е. компаниите и институциите, които най-много се нуждаят от нея – са открили, че могат да осъществят доставката на чиста, надеждна и ангажирана енергия, като обещаят да я купят първи.

Това е логиката в основата на модела „Финансиране до изкупуване“. И ако ранните тенденции са някакъв ориентир, тя може да се превърне в определящата логика на развитието на ядрената индустрия в Съединените щати през следващите десетилетия.