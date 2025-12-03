Двойка от САЩ хвърли 62-годишния си съсед от балкона

Кентъки е разтърсен от брутално убийство, след като семейна двойка бе обвинена, че е хвърлила мъж от втория етаж на жилищен комплекс.

Шон Дърбин, на 39 години, и 36-годишната Нанси Ан Дърбин са обвинени в убийството на 62-годишния Боби Пенингтън. Първоначално двамата били арестувани за нападение от първа степен, но обвиненията ескалираха, след като Пенингтън почина от тежките си травми.

Полицията реагирала на сигнал за мъж в сърдечен арест в апартаментен комплекс в Елизабеттаун на 13 ноември. Докато били на път, постъпила нова информация, а именно, че мъжът бил хвърлен от втория етаж.

"Докато нашите служители бяха в движение, получиха актуализация, че въпросният човек е бил хвърлен от балкона на втория етаж", казва пред People говорителят на полицията в Елизабеттаун Крис Денъм.

Пенингтън бил откаран в болница, а малко по-късно е транспортиран в университетско лечебно заведение. Четири дни по-късно, той умира.

И жертвата, и двойката живеели в същия комплекс. По думите на Денъм преди инцидента е имало "спор". За какво точно - остава мистерия.

"Нямам представа за какво са се карали. Честно казано, това е отвратително. Няма индикации, че господин Пенингтън някога е създавал проблеми на тези двамата. Не знам какъв им е бил мотивът", казва той.

Според полицейския документ срещу Нанси Дърбин, свидетел видял двойката как "влачи жертвата и след това го хвърля през парапета на общия балкон".

Падането било от приблизително 3,5 метра върху бетонната площадка отдолу.

Шон Дърбин е обвинен и в две престъпления за нападение от трета степен и едно за съпротива при арест, след като се опитал да ритне прозорец на полицейска кола, плюл по полицай и се сбил с униформените. На 20 ноември официално бяха повдигнати обвиненията срещу двамата