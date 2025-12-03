Америка най-накрая сложи край на кошмара си с фрегатите от клас „Съзвездие“

Америка продължава да доказва, че не може да се конкурира със своите велики съперници, особено в Китай и Русия, когато става въпрос за масово производство на военна машина, предназначена да води – и да печели – конфликт между велики сили през двадесет и първи век.

Фрегатата клас „Съзвездие“ е наследник на проблемните кораби Littoral Combat Ships (LCS) на ВМС. Предназначена е да достави многофункционална фрегата с управляеми ракети, способна да извършва противолодна война (ASW), противовъздушна отбрана (AD), удари по повърхността и ескорт. Дизайнът е базиран на корпуса на европейската фрегата клас FREMM , построена съвместно от италиански и френски корабостроители. Замислена е като нискорисков, по-евтин и по-бърз вариант, тъй като използва доказан съюзнически корпус, а не изцяло нов американски дизайн, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Планът, възложен през 2020 г. на Fincantieri Marinette Marine , е предвиждал значителен флот от до 20 фрегати, които да помогнат на ВМС да постигнат дългоочаквания си замисъл от 355 кораба.

Според множество източници, включително и моите собствени репортажи , мисията се е отклонила от курса си и дизайнът се е променил в отговор. Вариантът „Съзвездие “ бързо е станал по-тежък и по-сложен от оригиналния FREMM. Водещият кораб вече е надвишил допустимото си тегло, преди дори да се е приближил до завършването си. Корабостроителите и ВМС са се затруднявали да финализират проекта, дори когато строителството вече е започнало. Това е създало класически проблем с „твърде ранно начало, непълен дизайн“ .

Накратко, проектирането от комисия, прекалено амбициозните спецификации и липсата на капацитет/дисциплина в корабостроителницата превърнаха една предполагаема „нискорискова“ фрегата в една от най-проблемните програми за придобиване на ВМС.

Според ръководството на ВМС, решението отразява преминаването към по-нови подходи за проектиране и снабдяване на кораби, такива, които могат да осигурят „бойно предимство“ по-бързо.

Тъй като фрегатите клас „Съзвездие“ вече са отменени, ВМС загубиха планиран транш от многомисионерни фрегати. Това оставя дупка в капацитета за противолодъчна отбрана и ескорт, точно когато почти конкурентите им (особено Китай) разширяват собствените си флоти.

Сривът на Constellation е сурово напомняне, че дори „безопасните“ планове за корабостроене ще се провалят, ако не се поддържат дисциплина в проектирането, капацитет на индустриалната база и изпълнение на обществените поръчки.

Военноморските сили сега трябва да започнат да предпочитат по-бързи, по-прости, евентуално модулни (или, още по-добре, безпилотни системи), които да изграждат по-бързо и по-достъпно, вместо да залагат на сложен дизайн на фрегата, който многократно се е затруднявал.

Това отменяне подчертава ключова структурна слабост, която е обхванала склерозиращите американски военноморски корабостроителници. То показва трудността при надеждното изграждане на модерни военни кораби в голям мащаб. Отдръпването на американския флот от Constellation предполага, че Пентагонът може най-накрая да започне да разчита на количество, скорост и адаптивност, а не на скъпи „идеални“ военни кораби, чието изграждане отнема твърде много време.

Потенциален недостиг на противолодъчни и ескортни средства – уязвимост, която противниците ще използват, особено когато собствените им предизвикателства от подводни сили и/или рояци дронове станат по-големи, отколкото вече са – би могъл да бъде катастрофален за ВМС на САЩ във война. А тъй като възможностите, които фрегатите клас „Съзвездие“ трябваше да приложат още следващата година, вече са изчезнали, без жизнеспособен заместник в бъдеще, и като се има предвид колко зле са американските корабостроителници в задоволяването на търсенето, това може да се превърне в стратегическа криза за флота за надводни бойни действия на ВМС на САЩ.

Не се бойте обаче. Има жизнеспособни алтернативи, които биха могли да спасят положението за ВМС в краткосрочен план, ако Пентагонът е достатъчно смел да се откаже от бюрократичната си мания по процесите и стандартите за придобиване, разработени през миналия век, и да прегърне истинската революция във военните дела, която нашите врагове вече са прегърнали.

Сценарий 1: Флотът от ескортиращи дронове

Първият сценарий, който ВМС на Съединените щати трябва да разгледат след отмяната на класа Constellation , е рязко преминаване към безпилотни надводни кораби (USV), което в някои отношения ВМС вече са започнали да правят.

Да разгледаме следното: осем до дванадесет големи безпилотни кораба (LUSV), носещи клетки за вертикална система за изстрелване (VLS), заедно с 20 до 30 средни безпилотни кораба (MUSV), оборудвани за сензори за противолодъчна борба (ASW) и пасивно проследяване. Освен това биха били необходими модулни „включващи се“ полезни товари (състоящи се от електронна война, EW, ASROC и ракети SM-6), което би довело до разпределена смъртоносност. Тази партида безпилотни системи би работила като едно цяло и ефективно би заменила една скъпа и сложна пилотирана фрегата от клас Constellation.

Такива системи могат да бъдат построени бързо – например за месеци, а не за години – и са далеч по-малко сложни от пилотираните бойни кораби, въпреки зависимостта им от автоматизация. Повечето американски корабостроителници могат да произвеждат тези системи сравнително по-лесно, отколкото пилотираните бойни кораби, особено когато тези корабостроителници не се борят с допълнителната сложност на постоянно променящите се изисквания на американския флот.

След това има сливане на сензори, базирано на изкуствен интелект, с безпилотни пикети, за да се компенсира загубата на покритие поради отмяната на класа Constellation .

Китай и Русия, например, мразят идеята за подобни безпилотни групи от американски космически кораби, действащи в тандем, защото това им лишава възможността да станат лесни мишени в оспорвана среда. Американските пилотирани военни кораби са известни с това, че са по-лесни за идентифициране и насочване с противокорабни оръжия, отколкото по-малките, разпръснати съзвездия от американски космически кораби .

Сценарий 2: Закупуване на FREMM от съюзниците

Друг сценарий, който беше обсъждан след фиаското с клас „Съзвездие“ , е, че ВМС просто ще признаят, че корабостроителниците ни вече не могат да строят добре военни кораби, така че вместо това ще закупуват системи от американски съюзници.

В този конкретен случай, ВМС на САЩ биха могли да закупят някои фрегати FREMM, произвеждани както от Италия, така и от Франция. Най-важното е, че това биха били готови покупки, само с малки промени в дизайна. Те биха били сравнително евтини и следователно биха могли да бъдат закупени на много по-ниска цена от обичайните за Пентагона. FREMM обаче е зряла, доказана система, която вече служи с висока бойна готовност в моретата. Освен това, това би засилило благословените индустриални връзки на НАТО в момент, когато Брюксел е обсебен от разширяването на тези индустриални възможности.

Разбира се, това е политически радиоактивно, като се има предвид, че Конгресът използва договорите за корабостроене за политически цели. Междувременно синдикатите в склерозиращите американски корабостроителници биха се възпротивили на загубата на бизнеса.

Сценарий 3: Военноморските сили на ракетните камиони

Последният вариант включва преобразуването на корпусите на катастрофалните крайбрежни бойни кораби (LCS) в ракетни баржи. Обновеният LCS би могъл да разположи безпилотни ракетоносци тип баржа (всеки с повече от 100 VLS клетки), което прехвърля задачите за унищожаване на ракети към самолети, сателити и системи с изкуствен интелект. Освен това използва иначе пропилени активи, като LCS, и евентуално ги превръща в нещо по-полезно.

В този последен сценарий платформи като подводници се превръщат в мозъка на американските военноморски сили, докато всичко останало се превръща в оръжия.

Американската индустриална база би могла да изгражда ракетни контейнери за безпилотни баржи много по-бързо, отколкото може да построи пълноценни военни кораби. Това би се вписвало в концепциите за експедиционни разширено-базови операции (EABO) на морската пехота и разпределени морски операции на военноморските сили . Това също би принудило Китай да харчи огромни суми за проследяване на стотици евтини ракети-стрелци, вместо за шепа скъпи и труднозаменяеми фрегати.

По същество това би било завръщане на кораба-арсенал – концепция, отхвърлена през 90-те години на миналия век, но перфектна за 2020-те и след това. Тя е грозна. Не е бляскава. И нарушава класическата военноморска йерархия. И все пак, тя осигурява сурова огнева мощ в голям мащаб – нещото, от което американският флот се нуждае най-много във всяка битка с Китай за контрол над Западния Пасифик.