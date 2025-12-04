IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Полиция, брегова охрана и морски пехотинци издирваха северен елен

Бил засечен с дрон да спи на плажа

04.12.2025 | 01:30 ч. 0
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Северен елен на име Бъди стана причина за мащабно разследване в Северна Англия, след като в неделя следобед избяга от атракцион във Формби, недалеч от Ливърпул.

Рогатият беглец се разходи необезпокояван по близките пътища и това доведе до мащабна акция, в която се включиха полицията, бреговата охрана и дори Кралските военноморски сили, съобщи "Ройтерс", цитирани от БТА.

След няколкочасово издирване Бъди бе открит да спи необезпокоен сред пясъчните дюни на плажа. Полицейски дрон и термални бинокли помогнали да бъде засечена топлинната му следа, а ветеринар, подпомаган от военноморски екип, успя да го улови и върне при стопанина му.

„Не се случва често да издирваме северни елени, но благодарение на координираната работа на всички служби успяхме да проследим движението му, въпреки че вече се беше стъмнило“, разказа главен инспектор Джаклин Оувъри. Тя подчерта, че животното е било реална опасност както за себе си, така и за шофьорите, след като е попаднало на пътното платно — затова бързото му залавяне е било от ключово значение.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

северен елен атракцион избягал полиция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem