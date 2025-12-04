Учени предлагат в строителството на Марс да бъдат използвани бактерии

Учени предлагат в бъдещото строителство на жилища на Марс да бъдат използвани бактерии, пише сайтът Спейс, позовавайки се на публикация в сп. Frontiers in Microbiology.

Човечеството отдавна мечтае за живот извън Земята, като Червената планета все по-често се разглежда като негов следващ дом. Условията на Марс обаче са толкова сурови, че превозването на строителни материали от нашата планета ще бъде твърде скъпо и нерентабилно.

Търсейки възможности, международна група учени предлага следното решение, вдъхновено от природата: да се използва марсианската почва и с помощта на микроби да се „отглежда“ биоцимент, подходящ за основа за изграждането на жилища директно на Червената планета.

Концепцията се основава на биоминерализацията - естествен процес, при който микроорганизмите отделят минерални съединения, превръщайки рохкавата почва в твърд материал. Сред кандидатите са бактерията Sporosarcina pasteurii, способна да „слепва“ почвата чрез производството на калциев карбонат, и цианобактерията Chroococcidiopsis, която може да оцелява дори в суровите земни аналози на марсианската среда. Заедно те биха могли не само да укрепят марсианския реголит, но и да създадат биоцимент, който да се използва като основа за триизмерен печат на къщи.

Според учените микробната система може да изпълнява двойна роля. Освен за потенциално приложение в строителството Chroococcidiopsis отделя кислород, което може да е от полза за поддържането на първите марсиански селища. Същевременно страничните продукти на метаболизма като например амоняк в перспектива могат да станат част от затворени агросистеми и дори стъпка към дългосрочното „озеленяване“ на Червената планета.

До реалното строителство на Марс има още дълъг път: много технологии трябва да бъдат тествани в условия, имитиращи климата на Червената планета - слаба гравитация, радиация, недостиг на вода. Първите лабораторни експерименти върху земни аналози на реголита обаче показват, че в тази идея „има хляб“, отбелязва Сайънс.

