Новите руски ракетни удари изпитват отбраната на Украйна

Русия изстрелва дронове с реактивни двигатели и управляеми бомби в атаките си срещу Украйна.

Висши украински официални лица заявиха, че оръжията се използват, за да се тества Киев, като се променят тактиките. Въпреки че представляват заплаха за противовъздушната отбрана, те не се използват в големи количества. Русия използва високоскоростни дронове и управляеми бомби, задвижвани от реактивни двигатели, за да нанесе удари по Украйна, като оставя на защитниците много малко време за реакция.

Висши украински служители заявиха пред Business Insider, че руската тактика изглежда се развива с въвеждането на тези оръжия, задвижвани от реактивни двигатели, като тества реакцията на Киев, но засега те се използват в ограничени количества.

„Смятам, че врагът тества нашата отбрана и нашите контрамерки срещу тези нови системи, за да прецени дали си заслужава да се преминава към масово производство“, заяви подполковник Юрий Мироненко, заместник-министър на отбраната на Украйна по иновациите.

Geran-3, руски дрон, създаден по модела на иранския Shahed-238, се появи за първи път в Украйна в началото на тази година и е участвал в атаки през последните няколко месеца.

Дронът с голям обсег е оборудван с турбореактивен двигател, който му позволява да се движи със скорост до 230 мили в час. Този дрон е по-усъвършенствана версия на Geran-2 с пропелер, въпреки че и двата са проектирани да пренасят експлозивни бойни глави, да се гмуркат към целите си и да се взривяват при удара.

Мироненко, бивш командир на дронова единица, заяви, че реактивните Shahed са били използвани заедно с пропелерни ударни и примамващи дронове в множество мащабни руски атаки тази есен.

„Засега врагът ги използва в ограничени количества“, каза той, макар да отбеляза, че в една от последните атаки са били използвани само дронове Shahed с реактивни двигатели – цели 10 на брой – и изобщо не са били използвани дронове с пропелерни двигатели, което сочи към потенциална еволюция в руските атаки.

Отделът за комуникации на украинската армия съобщи на Business Insider, че в няколко мащабни руски атаки са били използвани дронове с реактивни двигатели, но само много малко на брой, като обясни, че това, което страната наблюдава в момента, „не може да се нарече масово използване“.

Михайло Федоров, първи заместник-министър-председател на Украйна и министър на цифровата трансформация, предположи, че Русия се бори да произведе масово своите дронове с реактивни двигатели.

„Все още броят им е достатъчно малък“, каза той, говорейки чрез преводач. „Те повтарят, тестват, променят тактиката си.“

Планиращи бомби с по-голям обсег

Украинската армия заяви, че Русия периодично използва и реактивни управляеми планиращи бомби срещу Украйна, но не в големи количества, подобно на дроновете Geran-3.

„В различни райони на фронта се наблюдават изолирани изстрелвания на управляеми планиращи бомби с увеличен обсег на полета“, заявиха от армията, без да влизат в подробности.

Планиращите бомби са обикновени бомби, оборудвани със специални комплекти, които ги превръщат в прецизни управляеми боеприпаси. Тези оръжия могат да бъдат изстрелвани от руски реактивни самолети от разстояние, което е извън обсега на украинската противовъздушна отбрана. Те имат малки радарни сигнали, небалистични траектории и кратко време на полет, което ги прави изключително трудни за прихващане.

Миналият месец започнаха да се появяват съобщения, че Русия използва планиращи бомби с турбореактивни двигатели за атака срещу Украйна. Мироненко описа ситуацията като „сложна“.

„Това значително разширява географския обхват на вражеските атаки“, обясни той. „Имаме противодействия срещу тези бомби, но те не винаги водят до прехват, а колкото по-голям е обхватът, толкова по-голяма е заплахата за цивилните.“

Украинската армия заяви, че някои руски атаки са били прехванати от противовъздушни оръжия, включително ракетни системи, както и самолети и хеликоптери.

Електронната война също работи в някои случаи, въпреки че украинската военна разузнавателна агенция HUR заяви през септември, че Geran-3 е построен с технология, устойчива на смущения.

Федоров заяви, че Украйна проучва реактивни прехватващи дронове, за да отговори на заплахата от Geran-3, добавяйки, че тази технология е в етап на изследване и разработка. Украйна е инвестирала значително в прехватващи дронове като рентабилно средство за защита срещу ударни дронове с пропелер.

Все по-честото използване на реактивни оръжия от Русия е част от „стратегията за налагане на разходи на украинската противовъздушна отбрана“, заяви Патриция Базилчик, заместник-директор и сътрудник в Проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Дроновете с пропелерни двигатели могат да бъдат унищожени с монтирани на камиони картечници, както правят от години мобилните украински противовъздушни отряди, но тези дронове с реактивни двигатели, с тяхната по-висока скорост, затрудняват прицелването и прехващането, каза тя пред Business Insider.

Междувременно планиращите бомби с реактивни двигатели, с техния увеличен обсег, позволяват на руските самолети да нанасят удари от по-големи разстояния, далеч извън обсега на украинската противовъздушна отбрана, която вече се бори да противодейства на заплахите от планиращи бомби.

Дроновете и бомбите с реактивни двигатели обаче не са без проблеми.

„Проектирането на оръжия включва много компромиси“, обясни Базилчик. „Изборът на реактивен двигател дава приоритет на скоростта, което намалява времето за реакция на защитниците. Но това има своята цена: тези Shahed с реактивни двигатели са по-скъпи и имат по-малък обсег от своите колеги с пропелерни двигатели.“

Мироненко каза, че Русия може да бъде ограничена в способността си да закупи реактивни двигатели, които са по-скъпи и по-трудно достъпни. Той каза, че способността на Москва да придобие технологията зависи от готовността на други страни да я доставят.

Макар Украйна да потвърди общо увеличение в използването на руски реактивни оръжия, тяхното въздействие на бойното поле и извън него остава да се види, особено ако размерът на бойните глави остане същият.