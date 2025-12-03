IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Безлики фигури, откраднат Исус: Противоречива сцена на Рождество в Брюксел

Дизайнът на художничката Виктория-Мария Гайер предизвика дебат в социалните медии

03.12.2025 | 18:00 ч. 10
Mario Nawfal, X

Mario Nawfal, X

С настъпването на декември, сцените на Рождество Христово се завръщат на коледните пазари в цяла Европа. В Брюксел инсталирането на нова сцена на Рождество Христово на площад Гран Плас се превърна в скандал с кражбата на младенеца Исус, съобщава Euronews.

Фигурката беше открадната от креватчето му между късната петъчна вечер и ранната събота сутрин след дни на вълна от спорове в социалните мрежи заради изобразените безлики герои.

Всичко започна с желание за промяна след 25 години на същия дизайн на Рождество Христово в стария исторически център на столицата. Говорител на Brussels Major Events, организаторът на коледния базар в града, заяви пред Brussels Times, че сцената „се нуждае от преосмисляне“.

Кметът на Брюксел Филип Клоуз също каза, че старата инсталация се е влошила.

Новият дизайн на родената в Германия художничка Виктория-Мария Гайер беше одобрен както от местната католическа църква, така и от град Брюксел.

Гайер, която се описва като католичка, е изработила фигурите за Рождество Христово от рециклиран плат и е пропуснала разпознаваеми черти с надеждата, че "всеки католик, независимо от произхода си, може да се идентифицира“ в библейската история за раждането на Христос", аргументира се тя.

Произведението на изкуството и посланието, което то изпртаща, не се харесаха на всички и в социалните мрежи бързо избухна спор, още преди официалното му откриване.

"Стигнахме дъното и все още копаем“, каза белгийската футболна звезда Томас Мюние в X, докато Жорж-Луи Буше, лидер на дясното крило на партията Реформаторско движение (MR), определи сцената на Рождество на Гайер като "глупост и обида към нашите традиции“.

Той сравни фигурите с това, което той нарече "подобни на зомбита“ хора, открити на гарите в Брюксел.

Неговата партия, която е част от управляващата коалиция в Белгия, стартира петиция с искане за премахване на противоречивата инсталация.
На фона на дебата, белгийските власти разследваха кражбата и вече са поставили бебето Исус обратно в креватчето. Организаторите и охраната обещаха да следят по-отблизо яслите.

 

Това се случи Dnes

