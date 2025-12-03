ЕС настоява за роля в преговорите за мир в Украйна

Натискът на Съединените щати да прокарат план за мир в Украйна засили призивите към Европейския съюз да вземе скоро решение за използването на замразените руски активи за финансиране на Киев, като същевременно намери начин да седне на масата за преговори, пише Европейският нюзрум, цитира БТА.

Планът на Вашингтон в 28 точки за прекратяване на войната предвиждаше Киев да се оттегли от територията, която все още контролира в източната част на Донецка област, а САЩ практически да признаят Донецка и Луганска област, както и Кримския полуостров, за руски. Във вторник руският президент Владимир Путин отхвърли предложените от Киев и Европа промени в първоначалния мирен план на САЩ. Той също така заяви, че Русия не възнамерява да започва война с Европа.

Дипломатическите усилия започват в момент, в който войната, отнела живота на десетки хиляди цивилни и военни и разселила милиони украинци, няма признаци да затихне.

Почти четири години след началото на руската офанзива в Украйна, анализ на Франс прес на данни от американския Институт за изследване на войната показа, че миналия месец руската армия е постигнала най-големия си напредък в Украйна от ноември 2024 г. насам.

Ситуацията за Киев се усложни допълнително от корупционен скандал, който разтърси близкото обкръжение на Зеленски и наложи уволнението миналата седмица на неговия главен преговарящ и шеф на кабинета Андрий Ермак. Междувременно ЕС не само се бори за място на масата за преговори, но някои държави членки настояват блокът да използва замразените активи на руската централна банка, за да предостави на Киев "заем за репарации."

Няма мир без Украйна и Европа

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика, заяви, че усилията за мир, насочени към прекратяване на войната на Русия в Украйна, могат да влязат в решаваща фаза след новия кръг преговори между САЩ и Украйна през уикенда.

"Това може да бъде решаваща седмица за дипломацията", заяви Калас.

Вчера американският пратеник Стив Уиткоф и руският президент Путин се срещнаха в Москва, а Европа беше до голяма степен изключена от САЩ в усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната на Кремъл в Украйна.

"Въпреки че мирните преговори са в ход, не виждам признаци, че Русия е готова да прекрати военните действия в Украйна. Това трябва да се има предвид, за да не остане Европа настрана и да не изглежда наивна", заяви датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен, чиято страна в момента председателства ЕС.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че евентуалният план между Русия и Украйна за прекратяване на военните действия може да бъде финализиран само с участието на Киев и европейските сили. Неговият германски колега, канцлерът Фридрих Мерц, също заяви, че в Украйна не трябва да има "наложен мир" и че Киев и европейските му съюзници трябва да бъдат включени във всяко споразумение за прекратяване на войната.

Замразените руски активи

Мирният план на САЩ за Украйна също предлагаше да се размразят около 200 милиарда евро от активите на руската централна банка, държани в ЕС, и част от парите да се предадат на САЩ и Кремъл.

За много лидери на ЕС това беше прекалено и те бързо притиснаха Тръмп да оттегли искането си.

"Европейците са единствените, които имат право да решават какво да правим със замразените руски активи, държани в Европа", заяви вчера френският президент Макрон.

Тревогата се засили от факта, че предложението на САЩ бе направено точно когато ЕС обсъждаше план за използване на замразените активи, които са блокирани в Белгия, за финансиране на заем от 140 милиарда евро за Украйна.

Според данни на Европейския съюз ЕС е блокирал около 210 милиарда евро от суверенните активи на Русия – по-голямата част от които се държат от “Юроклиър” (Euroclear), компания за финансови услуги с централа в Белгия. В доклада на компанията за годишните резултати за 2024 г. се посочва, че компанията държи 183 милиарда евро от тези активи.

Предлаганият от ЕС "заем за репарации" предвижда, че Украйна ще възстанови средствата едва след като Русия заплати за щетите, нанесени от нейната инвазия.

ЕЦБ заяви вчера, че не може да подкрепи плана на ЕС, което поставя под съмнение постигането на споразумение по въпроса през този месец.

Според "Файненшъл таймс" Европейската комисия е попитала ЕЦБ дали може да действа като кредитор от последна инстанция за "Юроклиър", за да се избегне криза с ликвидността, позовавайки се на хора, запознати с дискусиите, но централната банка на 20-те страни от еврозоната заяви, че това е невъзможно, "тъй като вероятно би нарушило договорите за забрана на паричното финансиране."

Белгия изрази безпокойство относно финансовите и правните рискове от използването на замразените активи, повечето от които се държат в "Юроклиър" в Брюксел.

Полша също подкрепя плана на ЕС, заяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски след срещата на министрите на отбраната на ЕС в Брюксел в понеделник.

По време на посещение на украинския президент Зеленски в Мадрид на 18 ноември испанският премиер Педро Санчес заяви, че подкрепя използването на замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Той също така обяви, че следващия месец ще бъдат мобилизирани 615 милиона евро от обещания 1 милиард евро военна помощ за Украйна тази година, в допълнение към 202 милиона евро за възстановяване.

Изправена пред белгийската опозиция към плана, Урсула фон дер Лайен представи други варианти за продължаване на финансирането на Киев. Първият е да се използва "свободният капацитет" в централния бюджет на ЕС, за да се наберат средства от капиталовите пазари, а вторият – държавите членки да вземат съвместен заем.

Служители и дипломати от ЕС предупреждават, че и двата варианта биха довели до по-високи разходи за страните в момент, когато националните бюджети са под напрежение.

Лидерите на ЕС трябва да обсъдят на срещата на върха на 18 декември дали да използват активите, за да финансират заем за Украйна, или да намерят друга възможност за подпомагане на страната.