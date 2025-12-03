IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Черно море победи Берое с драматичен късен гол

"Моряците" се наложиха с 2:1

03.12.2025 | 17:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Черно море победи драматично Берое с 2:1 под Аязмото в двубой от 18-ия кръг на първенството.

В Стара Загора домакините откриха в добавеното време на първата част чрез Тижан Сона. След почивката обаче първо Георги Лазаров изравни, а след това ред и на драмата в края, когато резервата Густаво Франса се разписа за 2:1.

Така "моряците" спряха серията от две поредни загуби, докато Берое продължава да търси първи точки при Хосу Урибе след завръщането му начело на тима. Заралии са 13-и с 15 точки, докато варненци са обратно в топ 4, макар и временно, с точно 30 пункта.

В последния си двубой за годината в шампионата Черно море е домакин на ЦСКА, докато Берое ще търси първи успех от над два месеца насам при двубоя със Септември у дома. Заралии имат и отложен мач с Лудогорец в Стара Загора след това.

Тагове:

Черно море Берое Първа лига
