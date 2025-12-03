Бъбреците ви работят усилено всеки ден – филтрират отпадъците, балансират течностите и минералите, и помагат на тялото ви да функционира безпроблемно. Ако токсините се натрупват или урината е прекалено концентрирана, рискът от образуване на камъни в бъбреците или от намалена бъбречна функция е по-висок. Добрата новина е, че определени храни, билки и навици могат да подпомогнат здравето на бъбреците и да намалят риска от образуване на камъни, успокоява Healthline.

Храни и билки против камъни в бъбреците

Когато целта ви е да намалите риска от камъни в бъбреците или да подпомогнете филтрирането на бъбреците, ето някои от най-добрите храни и билки, които можете да изберете:

Лимонов или цитрусов сок – лимонената киселина в лимоните помага за предотвратяване на някои видове камъни в бъбреците, като се свързва с калция и намалява кристалите, които образуват камъните.

Кръстоцветни зеленчуци – броколи, брюкселско зеле, къдраво зеле – богати на калий и фибри – помагат за намаляване на загубата на калций и понижават риска от образуване на камъни.

Нар – богат на калий и естествени съединения, които могат да намалят киселинността в урината и да забавят кристализацията на минералите, образуващи камъни.

Източник: 6 храни за прочистване на бъбреците и против камъни