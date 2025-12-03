В момента Русия води преговори по уреждането на украинския конфликт само със САЩ, заяви на брифинг съветникът на президента на РФ Юрий Ушаков. По думите му Москва и Вашингтон са се договорили да не разкриват подробности за контактите, които протичат "в закрит режим“. Той също така отбеляза, че успехите на руските въоръжени сили са се отразили положително на характера на проведените преговори със САЩ., съобщи ТАСС.

Ролята на успехите на Руските въоръжени сили

Успехите на руската армия в Украйна са оказали положително влияние върху процеса на руско-американските преговори, проведени предния ден в Кремъл.

Подвигът на руските войници е направил по-адекватни оценките на Запада за ситуацията в Украйна. Ушаков отбеляза, че това се отнася не само до американските партньори.

Според него успехите на руската армия и "неадекватността на Владимир Зеленски“, който разказва как "те уж воюват с нас в отделни точки, които отдавна са освободени“, могат да променят отношението на Европа към украинския конфликт. Той изрази надежда, че „разумът все пак ще възтържествува“.

За преговорите

Страните са се договорили да не разкриват подробности от преговорите, поясни Ушаков, подчертавайки, че "преговорите се проведоха в закрит режим".

Русия е изложила откровено своите съображения по документите, донесени от Вашингтон. Ушаков отбеляза, че разговорът е бил много продължителен.

САЩ са готови да вземат предвид руските съображения за уреждането на ситуацията в Украйна, което според помощника на президента "съответства и на нашите цели“. "Настройката е работна“, заключи той.

На преговорите в Кремъл Путин е обсъждал с делегацията на САЩ изключително проблема с Украйна. Самият разговор Ушаков определи като полезен. По думите му "контактите ще продължат“.

Путин и американската делегация са обсъдили членството на Украйна в НАТО, посочи Ушаков, определяйки това като един от ключовите въпроси в диалога.

Русия в момента не води преговори по Украйна с никого освен със САЩ, каза Ушаков, подчертавайки, че украинците са отказали.

Международното признаване на границите на РФ е по-широко от признаването от отделни държави, отбеляза Ушаков, коментирайки скорошно изказване на Владимир Путин. По думите му "всички тези въпроси са именно предмет на преговорите“.