Царски орден „Дамски кръст“ за Лили Иванова

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски връчи на примата на българската музика Лили Иванова специалния орден „Дамски кръст“ за заслугите ѝ към българската култура.

Отличието е придружено със следното обявление: „С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните ѝ заслуги към българската култура с „Дамски кръст“ – първа степен, на нашия орден “Свети Алекснадър”. Заповядаме да ѝ се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка! Написано: Симеон Втори”.

Примата показа кадри от награждаването си в двореца „Врана“. „Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца „Врана“ и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на него и на царското семейство здраве, щастие и много, много успехи! „, написа Лили Иванова във Facebook.