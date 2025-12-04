Мадуро потвърди, че провел "сърдечен разговор" с Тръмп

Венецуелският президент Николас Мадуро потвърди снощи, че е провел "сърдечен" телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, на фона на кризата между двете страни, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп. Мога да кажа, че разговорът протече в уважителен тон и дори мога да го нарека сърдечен", заяви Мадуро по държавната телевизия.

Той определи разговора, състоял се преди 10 дни, като потенциална възможност за дипломацията.

"Ако този разговор означава, че се предприемат стъпки към уважителен диалог между нашите страни, тогава диалогът е добре дошъл, дипломацията е добре дошла", добави Мадуро по време на телевизионно предаване.

Според източници на Ройтерс Мадуро е заявил пред Тръмп, че е готов да напусне Венецуела, ако той и семейството му получат пълна амнистия, включително отмяна на санкциите на САЩ и прекратяване на знаковото дело пред Международния наказателен съд.

Разговорът се проведе след месеци на натиск от страна на САЩ върху Венецуела, включително удари срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици, заплахи за военни действия и обявяването на "Картела на слънцата", в който участват висши венецуелски военни, за чуждестранна терористична организация. /БТА