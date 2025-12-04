Тръмп: Путин би искал да сложи край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата между неговия пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна е била "много добра", но не даде подробности за продължението на преговорите, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"Той би искал да сложи край на войната", заяви американският президент за своя руски колега, като уточни, че това е "впечатлението", с което са останали Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. "Ще видим дали това ще се случи", добави той, говорейки за евентуално споразумение за прекратяване на конфликта. "Не мога да ви кажа какво ще излезе от тази среща, защото за танго са нужни двама", добави Тръмп.

Днес помощниците на Тръмп ще се срещнат с водещия украински преговарящ Рустем Умеров в Маями, съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на свои източници. /БНР