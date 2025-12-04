Медведев: Ако ЕС конфискува руски активи, за Москва може да е повод за война

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че ако ЕС конфискува замразените руски активи, Москва може да сметне това за повод за война, предаде Ройтерс.

"Ако обезумелият Европейски съюз все пак се опита да открадне замразените в Белгия руски активи, отпускайки така наречения репарационен кредит, то тези действия биха могли да се квалифицират в международното право като особен род казус бели с всички произтичащи от това последствия за Брюксел и отделните страни от ЕС", каза Медведев.

ЕК вчера предложи безпрецедентното използване на руски авоари или международни заеми, за да се съберат 90 милиарда евро за Украйна с цел финансиране на основните ѝ военни нужди, отбелязва Ройтерс.

(БТА)