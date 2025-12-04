IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медведев: Ако ЕС конфискува руски активи, за Москва може да е повод за война

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия нарече ЕС „обезумял“

04.12.2025 | 11:07 ч. 43
Снимка: архив, БГНЕС

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че ако ЕС конфискува замразените руски активи, Москва може да сметне това за повод за война, предаде Ройтерс. 

"Ако обезумелият Европейски съюз все пак се опита да открадне замразените в Белгия руски активи, отпускайки така наречения репарационен кредит, то тези действия биха могли да се квалифицират в международното право като особен род казус бели с всички произтичащи от това последствия за Брюксел и отделните страни от ЕС", каза Медведев. 

ЕК вчера предложи безпрецедентното използване на руски авоари или международни заеми, за да се съберат 90 милиарда евро за Украйна с цел финансиране на основните ѝ военни нужди, отбелязва Ройтерс. 
(БТА)

Дмитрий Медведев Русия замразени руски активи повод за война ЕС
