Русия ще освободи Донбас и Новорусия или по военен път, или с други средства. Руският президент Владимир Путин заяви това в интервю за телевизионния канал India Today преди държавното си посещение в Индия.

„Всичко се свежда до това. Или ще освободим тези територии със силата на оръжието. Или украинските войски ще напуснат тези територии и ще спрат да се бият там“, подчерта Путин, цитиран от ТАСС.

„Москва предложи Киев да изтегли въоръжените си сили от Донбас, което би предотвратило всякаква военна конфронтация, но Украйна предпочита да се бие. Веднага казахме на Украйна, на украинските войски: народът не иска да живее с вас. Те излязоха на референдум и гласуваха за независимост. Изтеглете войските си и няма да има военни действия. Не, те предпочитат да се бият. Е, сега им писна“, заяви Путин.

Той припомни, че Русия не е признавала ДНР и ЛНР в продължение на осем години.

„Те обявиха независимост, а ние се опитахме да подобрим отношенията между останалата част на Украйна и тези републики“, обясни Путин.

След това, според Путин, Москва осъзнала, че това е невъзможно, че републиките просто биват унищожавани, и признала Донбас.

„И не просто признала част от територията, а в административните граници, в които е съществувала по съветско време, а след това и по времето на независима Украйна, уточни руският лидер.

Путин добави още, че европейците трябва да се включат в работата по украинското уреждане

„Русия няма намерение да се връща в Г-8, която действа във формат „седем“ от 2014 г.”, каза Путин.

На въпрос за евентуално завръщане в Г-8, руският лидер отговори отрицателно, отбелязвайки, че на практика е спрял участието си в срещите на върха на групата още преди началото на събитията в Украйна през 2014 г.

Путин също така ясно заяви, че въпросът за завръщането в Г-8 не е бил повдигнат на срещата му в Кремъл с представителите на САЩ Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер.