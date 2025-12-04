Митов: Шествието към централата на ДПС-НН беше нерегламентирано

Депутатите изслушват министъра на вътрешните работи Даниел Митов в парламента. Причината – действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София, проведен на 1 декември.
В залата са гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР, Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" при СДВР и Николай Николов, директор на жандармерията. Изслушването е по искане на "Продължаваме промяната - Демократична България".
На протеста имаше най-малко полиция и най-много провокатори. За първи път нямаше полиция на централата на ДПС-Ново начало, около Ректората на Софийския университет и по "Дондуков". Провокаторите бяха с маски и черни дрехи. Това посочи депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев при представяне на мотивите за изслушването.
Кой прекъсна тока в половината център на София, за да се стигне до идването на провокаторите на протеста, попита още той. Той уточни, че е звънял на МВР министъра и на премиера Росен Желязков, като не са знаели за какво става дума. Единствено министър-председателят казал, че ще изпрати полиция. "Полиция може да е имало, но не е искала да се набива на очи. Защо не пресякохте идването на провокаторите и защо не ги пресякохте още от идването им от стадион "Васил Левски"? Защо не успяхте да извадите провокаторите от мирно протестиращите граждани, пита още Мирчев.
"Столична община е съгласувала провеждане на протест на 1 декември от 18.00 часа до 22:00 часа. Охраната е била разположена на място от 16:00 часа. Съгласуването разрешава да не се спира или да не се затруднява движението. Столична община не е съгласувала провеждане на шествие. Организатор на мероприятието е Тодор Петров. На протеста бяха изградени 21 КПП-та, на които да се проверяват всички лица на протеста", обясни министър Митов от парламентарната трибуна.
По думите му по най-вандалски начин е потрошен полицейски автомобил, има и надраскани автомобили на полицията. "Предотвратено е опит за запалване и създаване на безредиците около Датското посолство в София. По време на събитията са запалени множество контейнери за боклук, като пожарната е изгасила над 40. Запалените кофи за боклук са били по "Дондуков" и улица "Кракра", отбеляза още Митов.
Вътрешният министър уточни, че преди събитието са проведени две срещи с организаторите - едната в СДВР, другата с Тодор Петров минути преди началото на протеста. "Към 20:30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат група от хора по бул. "Дондуков". Повтарям шествието е нерегламентирано", добави Митов.
Даниел Митов подчерта, че полицейските служители не са използвали физическа сила, а само лютив спрей. "Най-важното е, че няма тежко пострадали при протеста. Пострадали са трима служители на СДВР, единият е в "Пирогов". 75 души са задържани, като 23 от тях известни на МВР. Образувани са 16 досъдебни производства. На 14 от лицата е повдигнато обвинение за хулиганство. На 10 от обвиняемите е наложена мярка задържане под стража до 72 часа. При задържането на протестиращи са открити газов пистолет, димки, пиратки, бомбички, бокс", поясни министърът на вътрешните работи.