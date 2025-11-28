IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Белгия: Използването на замразени руски активи може да минира мира

Предлаганата схема за репарационен заем може да има странични вреди

28.11.2025 | 07:21 ч. 14
Барт де Вевер. Снимка: БГНЕС/ЕРА

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че използването на замразени руски активи може да извади от релсите процеса за постигане на споразумение за мир в Украйна, предаде Ройтерс.

„Прибързаното придвижване към предлаганата схема за репарационен заем може да има странични вреди", предупреди Де Вевер в писмо, адресирано до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което се е запознало финансовото издание „Файненшъл таймс“.

Европейските лидери се опитаха на срещата си на върха миналия месец да се споразумеят по план за използване на 140 милиарда евро (162 милиарда долара) от замразените руски активи, за да отпуснат заем на Киев, но не получиха тогава подкрепа от Белгия, в която се съхранява по-голямата част от тези средства.

ЕК се надява, че ще разсее белгийските опасения в проектопредложение, което ще бъде представено тази седмица и което ще касае използването на замразени руски активи в подкрепа на Киев през 2026 г. и 2027 г. , заявиха европейски представители.

