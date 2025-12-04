Bang & Olufsen отпразнува 100 години съвършенство в шоурума си в София

Шоурумът на Bang & Olufsen на бул. „Черни връх“ 53 в София стана домакин на едно от най-елегантните събития в столицата – отбелязването на 100 години съвършен звук, дизайн и майсторство в изработката на легендарната датска марка.

Сред специалните гости бе Негово Превъзходителство Флеминг Стендер, посланик на Кралство Дания, който поздрави компанията за вековното ѝ присъствие в света на елитното аудио и видео.

Гостите имаха възможност да се докоснат до емблематични модели, да се насладят на демонстрации и да усетят характерната философия на Bang & Olufsen – звук и картина, изваяни до произведения на изкуството.

Надежда Кирова, управител на Bang & Olufsen България, приветства всички присъстващи и сподели, че: „Bang & Olufsen винаги ни е давала повече от звук, Bang & Olufsen е лидер в определянето на начина, по който живеем с технологията и в непрестанното търсене на необикновеното.“

Акцентът на вечерта бе The Centennial Collection – специална юбилейна серия, която черпи идеи от десетилетията творческа еволюция, като съчетава традиционни и съвременни детайли, за да интерпретира три класически продукта: Beoplay H100, Beosound A5 и Beosound A9 5th Gen.

Колекцията отдава почит на ключовите десетилетия от историята на марката. От шахматните решетки на ранните радиоприемници до наситената цветова палитра на 70-те – Century Red, Chestnut Brown и Century Blue, всеки детайл носи духа на своето време. Матираните алуминиеви повърхности, усъвършенствани през 80-те, разкриват суровата красота на характерния за марката материал, докато изисканите кожени акценти и прецизно изработените контролери отразяват стилистиката на последните десетилетия. Всеки продукт е завършен с юбилейното лого B&O Est. 1925 и носи посланието на основателите Петер Банг и Свен Олуфсен: „Непоколебима воля да създаваме само най-доброто“.

През 2026 г. Bang & Olufsen ще представя лимитирани серии продукти, специални изложби, събития и ексклузивни турове в Струер – мястото, където започва историята на Bang & Olufsen.

Всеки, който иска да усети лукса и съвършенството на марката, може да го направи в шоурума на Bang & Olufsen на бул. „Черни връх“ 53 в София.