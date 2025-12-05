САЩ създава нова ударна сила с дронове в Близкия изток

Войната с дронове се превърна в един от водещите начини за водене на бойни действия в съвременната епоха. Американската армия, подобно на чуждестранните си колеги, изглежда дава приоритет на разработването на сложни и смъртоносни дронове, които биха могли да играят водеща роля в бойните операции. Тази седмица Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че ще сформира нова оперативна група за най-важната военна ескадрила от еднопосочни дронове, базирана в Близкия изток. Въпреки че през лятото министърът на отбраната Пит Хегсет публикува меморандум относно бързото внедряване на технологията за безпилотни летателни апарати във всички военни подразделения, новата оперативна група „Скорпион Страйк“ едва сега е официално оборудвана и готова да използва дронове, пише Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.

„Тази нова оперативна група създава условия за използване на иновациите като средство за възпиране“, заяви адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM. „Оборудването на нашите опитни войници с най-модерни дронове по-бързо показва иновациите и силата на американската армия, което възпира злонамерените лица.“

Според прессъобщението, публикувано от CENTCOM, новата съвместна оперативна група координира усилията си предимно в три области: способности, технологична дипломация и софтуер. Докладите сочат, че американските дронове LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System) вече са доставени на Task Force Scorpion Strike. През лятото Хегсет разгледа 18 прототипа на дронове, проектирани в САЩ, в Пентагона. В опит да стимулира бързото създаване на нови модели, изложбата в крайна сметка представи нови прототипи, които са били конструирани в рамките на около 18 месеца. В миналото типичният срок за производство беше шест години, което прави навременното представяне доста значимо.

Дрона LUCAS, който беше представен в Пентагона по време на посещението на Хегсет през юни, беше проектиран като по-евтина,

но по-смъртоносна алтернатива на иранската серия Shahed-136.

CENTCOM не е единствената американска военна структура, инвестирала в бъдещето на дрон технологията. Миналия месец, офицерът от американската армия майор генерал Джеймс Бартоломис, командващ генерал на 25-та пехотна дивизия, заяви, че американското Индо-тихоокеанско командване „се учи от случващото се в Украйна“ – визирайки огромната роля, която безпилотните летателни апарати (UAV) са изиграли в този конфликт. Бартоломи добави:

„Абсолютно е необходимо да изградим тази способност бързо. Трябва да я тестваме в нашия регион; трябва също да работим с нашите съюзници и партньори, за да направим същото.“

В продължаващия конфликт в Източна Европа се използват безпилотни летателни апарати Shahed, произведени в Русия, самоубийствени дронове Bayraktar TB2, проектирани в Турция, и редица дронове с изглед от първо лице, произведени в Украйна.