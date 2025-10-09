Тръмп посегна на най-святото им: Италианците молят Мелони да отмени митата за пастата

Джорджия Мелони и Доналд Тръмп са си създали навик да водят приятелски разговори на гала събития, но ако пътищата им се пресекат на вечеря във Вашингтон следващата седмица и в менюто има паста, разговорът може да стане напрегнат.

„Забравете Украйна, Китай и Близкия изток, хората в стаята ще мислят за фетучини“, казва Франческо Галиети, анализатор в консултантската компания Policy Sonar в Рим.

Италианският премиер е под нарастващ натиск у дома да убеди Тръмп да отмени планираните 107% американски тарифи върху италианската паста, които производителите нарекоха „опустошителна“ заплаха за препитанието им. Критичният момент може да бъде вечерята, на която и двамата може да присъстват на 18 октомври, организирана от Националната италиано-американска фондация, за да почете италианската култура и да укрепи италиано-американските връзки.

„Мелони ще си тръгне, ако Тръмп си тръгне, а слонът в стаята ще бъде сагата с пастата“, обяснява Галиети. „Пастата е символ на Италия и тези тарифи са обида за националната гордост. Италианските производители на храни ще конфронтират Мелони: „Казахте, че държите Тръмп на бързо набиране, така че направете нещо.“

От офиса на Мелони заявиха, че тя все още не е потвърдила дали ще присъства на годишното събитие във Вашингтон, на което президентът Байдън държа реч през 2023 г.

„Смятаме, че Мелони и Тръмп може би ще бъдат там и това трябва да е моментът да обсъдим опита на Америка да изтласка италианските производители на паста от американския пазар или да ги принуди да започнат производство в САЩ“, каза Еторе Прандини, ръководител на лобистката група на италианските фермери Coldiretti.

15-процентните тарифи на Тръмп върху европейски стоки вече бяха обвинени за 21-процентния спад на износа на италиански храни за САЩ през август.

След това се появиха обвинения от страна на САЩ срещу двама италиански производители на паста в ценови дъмпинг - политика, при която продуктите се изнасят на занижена цена в дадена държава в ущърб на местните производители. Това накара Вашингтон да наложи наказателно допълнително мито от 92% на италианските износители на паста, с което общата сума достигна 107%.

Прандини твърди, че дъмпингът „никога не се е случвал“ и каза, че тази стъпка сега ще удвои цената на италианската паста в САЩ и „на практика ще анулира“ годишния износ на стойност 671 милиона евро (580 милиона британски лири).

Масимилиано Джансанти, ръководител на земеделската група Confagricoltura, обяснява:

„Американският пазар представлява 12% от производството на Италия, така че ако загубим това, ще бъде като бомба, която избухва в икономиката на Южна Италия, където се отглежда твърда пшеница за паста.“

Митата са трудно предизвикателство за Мелони, която се гордее с близките си отношения с Тръмп.

„Кой знае дали Мелони отново ще мълчи пред лицето на изнудването на Тръмп с нашите фирми да преместят производството в САЩ? Като цяло това е още едно доказателство за фалшивия патриотизъм на правителството на Мелони", казва Ели Шлайн, лидер на опозиционната Демократическа партия.

Позицията на Мелони се усложнява допълнително от това, че тя защитава италианската храна по света като крайъгълен камък на националната идентичност. Нейното правителство разкритикува Европейската комисия за ограничаване на свободата на италианските фермери с бюрокрация, но сега се обръща към комисията с молба да помогне за отмяната на митата на Тръмп.

„Европейската комисия, в тясно сътрудничество с италианското правителство, работи със САЩ по това разследване и ще се намеси, ако е необходимо“, заяви в понеделник Олоф Гил, говорител на комисията по търговските въпроси.

Още по-голяма ирония е, че произходът на сушените макарони е свързан както с Америка, така и с Италия.

Някога консумирани предимно в Неапол, сушените макарони са били пренасяни в Америка от емигранти, ставали популярни и реекспортирани обратно в Италия, където фашисткото правителство на Бенито Мусолини ги демонизира като чуждестранно изобретение през 30-те години на миналия век.

Значението на пастата като символ на италианската кухня е показано във филма от 1954 г. „Американец в Рим“, когато героят, изигран от Алберто Сорди, изплюва вносната американска храна, която яде, и се нахвърля в огромна чиния спагети, приготвени за него от майка му.

„Интересното е, че Сорди нарича пастата „макарони“, а не спагети, което е наименование, което вече се е използвало в Америка, но все още не е било широко разпространено в Италия“, отбелязва Алберто Гранди, историк на храната. „Година по-късно „Милейди и скитникът“ на Дисни излезе в САЩ, включвайки сцена, в която двете кучета ядат ястие, представено като „спагети с кюфтета“, добави той.