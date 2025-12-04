Джиджи Буфон, актьори и министри: Мелони демонстрира сила с интересно коледно парти

Ще има вратари, кардинали и Кеми Баденох, както и палатка за дебати, ледена пързалка и, по всяка вероятност, елфи на Дядо Коледа.

Коледният фестивал на Джорджа Мелони, който ще се проведе в папски замък в Рим този месец, е необичайна комбинация от партийна политическа конференция, литературен фестивал и коледен панаир. Годишното събиране "Атреджу" е домакин на дебати с участието на министри и известни личности, както и коледен базар, и е предназначено да подчертае здравия контрол на премиера върху властта.

Илон Мъск и Риши Сунак присъстваха през 2023 г. Тази година Баденох, лидерът на консерваторите, ще долети за събитието, което се премести от миналогодишното място, Циркус Максимус, в градините на Кастел Сант Анджело - средновековна крепост, построена върху гробницата на император Адриан.

В дебатиращата група са актьорът от "Емили в Париж" Раул Бова, който ще обсъди как да се справим с онлайн омразата заедно със сестрата на Мелони, Ариана, и бившият италиански национален вратар Джиджи Буфон, който ще разговаря със свещеник за това как младите футболисти се възпитават на църковните площадки.

Очаква се италиански телевизионни звезди да влязат в "дебатиращата палатка", за да обсъдят бъдещето на вариететните предавания, които доминират италианската телевизия от десетилетия. Освен министрите на Мелони, "Атрежу" отново ще привлече левоцентристки опозиционни фигури, включително бившия премиер Матео Ренци, който се подигра, че посланията на Мелони в социалните медии я правят по-скоро инфлуенсър, отколкото политик.

Клаудио Чераса, редакторът на Il Foglio, каза:

"Това е знак за това как в Италия политиците може да спорят в парламента и по телевизията, но също така знаят как да говорят помежду си, включително анти-естаблишмънт партии като "Пет звезди", които някога демонизираха политиката."

Лидерът на "Пет звезди", Джузепе Конте, е лектор на тазгодишното събитие, което започва в събота. Партията на Мелони "Братя на Италия" продължава да оглавява анкетите, три години след като тя дойде на власт през 2022 г.

Чераса добави:

"Атрею също така показва как партията "Братя на Италия" се е превърнала от екстремистка сила в по-институционална, дясна партия, която обсъжда политика. Доказателството е, че аз модерирам дебат на събитието с магистрата, който спря плана на Мелони за обработка на мигранти в Албания."

Не всички опозиционни политици са спечелени от междупартийното усещане на събитието. Ели Шлайн, лидер на лявоцентристката Демократическа партия, отказа покана и планира да произнесе ключова реч на 14 декември, която да се сблъска с речта на Мелони в последния ден на Атреджу.