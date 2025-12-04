Макрон предупреждава: САЩ може и да предадат Украйна

Френският президент Еманюел Макрон, според съобщения, е предупредил европейските лидери, че "съществува възможност САЩ да предадат Украйна без ясни гаранции за сигурност", съобщи германското списание Der Spiegel.

Изданието цитира изтекла бележка от скорошен разговор между европейските лидери. Spiegel заяви, че е получила бележка на английски, обобщаваща разговора, съдържаща това, което списанието твърди, че са директни цитати от някои участници.

Изданието съобщи, че Макрон е обсъждал напрегнатия момент в преговорите като "голяма опасност" за украинския президент Володимир Зеленски, като германският канцлер Фридрих Мерц добавил, че украинският лидер – също участник в разговора – трябва да бъде "много внимателен".

"Те си играят с вас и с нас", е цитиран да казва Мерц, като списанието заключава, че това се отнася до мисията на Стив Уиткоф в Москва.

Spiegel посочва, че и други лидери са изразили своите опасения, като Александър Стуб от Финландия заявил: "Не трябва да оставяме Украйна и Володимир сами с тези хора".

Дори генералният секретар на НАТО, Марк Рюте – който публично е много хвалебствен към Тръмп – се твърди, че е заявил, че се съгласява със Стуб, "че трябва да защитим Володимир".

Der Spiegel заяви, че е говорил с "няколко" участници в разговора, които потвърдили, че той се е състоял, като двама от тях казали, че цитатите са "точно възпроизведени".

Прессекретарят на Зеленски отказа коментар, както и офисът на Мерц, докато Елисейският дворец оспори цитатите, приписвани на Макрон.