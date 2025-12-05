Орбан: Унгария ще съди Европейската комисия

Унгария ще съди Европейската комисия (ЕК), ако бъде взето решение за налагане на санкции върху покупките на руски газ и петрол чрез заобикаляне на унгарското вето. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава MTI.

„Брюксел играе с мръсни номера“, и измисли, че забраната за покупки на руски газ и петрол - от която Унгария и Словакия преди това бяха освободени - не е санкция, а решение за търговска политика, което според правото на ЕС не изисква единодушие и може да бъде взето с мнозинство. С други думи, те заобикалят унгарското вето, напълно незаконно“ - подчерта той, наричайки тази стъпка явно нарушение на върховенството на закона. „Ще съдим комисията за това, ако тя вземе това решение, искаме да потърсим и правна защита“, подчерта Орбан.

Той отбеляза, че макар „да не сме извън водата“ с това, защото докато приключва съдебно дело в Европа, „осем войни вече са приключили“, Унгария все пак трябва да посочи, че Европейският съюз (ЕС) се е отклонил от пътя на върховенството на закона, извършва нарушение на закона и злоупотребява с властта си.

Той напомни, че държавите-членки могат да предприемат санкционна стъпка само единодушно, тъй като Унгария не подкрепи това и следователно не биха могли да вземат такова решение по отношение на нас. „Ние постигнахме това изключение, аз го постигнах, аз договорих това“ - добави той.

Той предупреди, че ще има трагични икономически последици в Унгария, ако газът и петролът не идват от Русия.

„Ако няма руски газ, тогава режийните разходи на домакинствата ще се увеличат 3-3,5 пъти, според консервативни оценки, ако няма руски петрол, цената на горивото ще „излети до небето“, посочи той.

По думите му, ще се разпространи ли войната в Европа, ще се реши в следващите дни.

„Тези, които имат власт, действат, тези, които нямат, говорят“, добави той.

Той обясни, че руснаците и американците, които са силни, преговарят и постигат споразумение, докато европейците - които са слаби и не участват в този процес, са оставени извън този важен въпрос за бъдещето на Европа - предпочитат да говорят.

„В момента текат преговори между САЩ и Русия, ако те са успешни, тогава „пламъкът на войната със сигурност ще бъде угасен“ и хората в Унгария също може да се успокоят”, каза Орбан, добавяйки, че страната все още няма да е извън водата, но може да се изправи пред по-малко напрегнат и рисков период. „Ако надделее волята на европейците, които вярват, че войната трябва да продължи, тоест не трябва да се търси мир, а войната трябва да се разреши на бойното поле, тогава войната може да се приближи все повече до нас и заплахата от война ще нараства“.