FIFA ще връчи "награда за мир“ на Доналд Тръмп

Доналд Тръмп ще получи първата "Награда за мир“ на FIFA в петък следобед, отбелязвайки нов връх в приятелството между президента на САЩ и неговия колега от управителния орган на футбола Джани Инфантино.

Новата награда, която FIFA обяви преди месец, ще бъде връчена по време на жребия за Световното първенство в Центъра "Кенеди“ във Вашингтон, който Тръмп сега председателства, след като отстрани борда му през февруари.

Канадският премиер Марк Карни и президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум също ще присъстват на жребия. Трите страни ще бъдат съвместни домакини на турнира следващото лято, пише The Financial Times.

FIFA засега не разкрива самоличността на носителя на наградата. Когато наскоро го попитаха на събитие дали Тръмп ще получи наградата, Инфантино отговори: "Ще видите.“

Очакванията са, че Тръмп ще бъде почетен за усилията си за прекратяване на конфликтите в Газа, Украйна и Демократична република Конго.

Инфантино вече е казвал, че Тръмп трябва да получи Нобеловата награда за мир за работата си за осигуряване на прекратяване на огъня в конфликта на Израел с Хамас в Газа. Норвежкият комитет връчи тазгодишната награда на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.

Бляскавото събитие в петък ще бъде съвместно водено от немския супермодел Хайди Клум и холивудския актьор Кевин Харт и ще включва изпълнение на живо от Village People. Диско хитът на групата от 70-те години на миналия век, YMCA, беше основен елемент на митингите по време на президентската кампания на Тръмп.

Тръмп и Инфантино установиха тясна връзка през последните години. Президентът на FIFA е правил редовни посещения в Белия дом и Мар-а-Лаго, присъствал е на встъпването в длъжност на Тръмп през януари и е открил нов офис на FIFA в Trump Tower в Ню Йорк през юли.

На бизнес събитие в Маями миналия месец Инфантино заяви, че смята Тръмп за "наистина близък приятел“ и призова опонентите си да уважават резултата от изборите през 2024 г., като подкрепят политиката му.