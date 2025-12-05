Кой би могъл да замести Николас Мадуро?

Не е тайна, че Доналд Тръмп настоява за промяна на режима във Венецуела. Американският президент оказва натиск върху Николас Мадуро да се откаже от властта и да се откаже от репресивната политика, която страната понася от десетилетия.

Хладните отношения между Тръмп и Мадуро датират от първия му мандат, когато той отказа да признае авторитарния лидер за законно избран президент на страната. Той заяви, че Венецуела е „диктатура“ и наложи редица санкции на правителството.

Но настоящата администрация на Тръмп е отхвърлила дипломатическите конвенции в опит да принуди Мадуро да се оттегли от властта.

Американският президент е обявил награда от 50 млн. долара (36,4 млн. лири) за информация, която да доведе до ареста на венецуелския лидер, което е почти три пъти повече от наградата от 15 млн. долара (11,2 млн. лири), която обяви за главата на Мадуро в края на първия си мандат.

Тръмп също така го обяви за лидер на терористична организация, събра най-голямата военна сила в региона от десетилетия насам и проведе смъртоносни удари срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици край бреговете на Венецуела.

По време на напрегнат телефонен разговор на 21 ноември Тръмп каза на Мадуро, че той и семейството му ще имат безопасен изход от Каракас, ако напусне незабавно, но САЩ не са склонни да се съгласят с исканията на н Мадуро, които включват амнистия, отмяна на санкциите на САЩ срещу него и повече от 100 венецуелски длъжностни лица, както и 200 млн. долара (149 млн. лири).

В знак на неподчинение Мадуро организира митинг в Каракас, танцувайки пред своите поддръжници в розова риза.

Експертите смятат, че е малко вероятно Мадуро да се поддаде на натиска от Вашингтон и да напусне страната, като предупреждават, че заплахата от САЩ вероятно само ще доведе до по-тясно сътрудничество между военните лидери и венецуелците.

Ако Мадуро избяга в изгнание или бъде свален от власт, Венецуела ще се окаже в потенциално опасна властова вакуум и може да се впусне в хаос.

„Предизвикателството тук не е кой да поставите на власт, а как да постигнете консенсус между различните фракции, които съществуват в момента във Венецуела. И те няма да изчезнат с ракетни удари или с намеса от страна на САЩ“, каза Мигел Тинкър Салас, венецуелски историк и професор в Помона Колидж.

Ето поглед върху ключовите фигури, които биха могли да заемат мястото на Мадуро – или с помощта на САЩ, или чрез завземане на властта сами.

САЩ признават Едмундо Гонсалес, който се счита за победител в оспорваните избори през 2024 г., за новоизбран президент на Венецуела.

След изборите Националният избирателен съвет на Венецуела, подкрепящ Мадуро, обяви Мадуро за победител няколко часа след приключването на гласуването, но не предостави подробни данни за броя на гласовете.

Опозиционната коалиция събра протоколите от 80% от електронните машини за гласуване в страната, които според тях показват, че Гонсалес, бивш дипломат, е спечелил изборите с голяма преднина. 76-годишният Гонсалес избяга в Испания поради опасения за безопасността си.

Докато администрацията на Байдън заяви, че Гонсалес е спечелил най-много гласове, администрацията на Тръмп отиде по-далеч и обяви Гонсалес за новоизбран президент.

Но макар Гонсалес да изглежда логичният, демократичен избор за лидер на Венецуела, експерти предупреждават, че ако той бъде назначен за нов президент, може да настъпи хаос, освен ако САЩ не са готови да разположат стотици хиляди войници и да наводнят страната с храна и ресурси.

Венецуелската армия функционира като „екстрактивна икономика“, в която лидерите редовно сменят позициите си и получават достъп до ресурси, за да се обогатят, което затруднява контрола от страна на външни лица.

„Проблемът с целия новоизбран екип е, че ако дойдат на власт по внезапен начин, те няма да имат командване и контрол над военните, няма да имат командване и контрол над полицията и няма да имат разузнавателни структури, така че ще бъдат в значително неизгодно положение“, каза Дъглас Фара, президент на IBI Consultants и консултант по сигурността, пред The Telegraph.

Фил Гънсън, старши анализатор в International Crisis Group, каза, че пътят от свалянето на Мадуро до назначаването на Гонсалес е „тесен“.

„Ако свалиш правителството и не направиш нищо друго, ако не влезеш като окупационна сила, тогава военните ще решат кой ще бъде следващият президент и това вероятно няма да е Едмундо Гонсалес“, каза той.

Мария Корина Мачадо е истинският лидер на опозицията и председател на партията „Венте Венецуела“. Мачадо спечели с огромно мнозинство президентските първични избори през 2023 г., събирайки над 90 % от гласовете. Но Мачадо беше блокирана от контролирания от Мадуро Върховен съд да се кандидатира за поста.

Носителката на Нобелова награда за мир за 2025 г. се укрива от 2024 г., но миналия месец написа „манифест за свобода“, в който твърди, че страната ѝ е „на прага на нова ера“ и че има план за първите 100 часа и 100 дни, ако Мадуро напусне поста си.

„Всички знаят, че той [Гонсалес] е само заместник на Мария Корина, така че как биха могли да направят прехода по демократичен начин, без да разчитат просто на помазване, е истинското предизвикателство за тях“, каза Тинкър Салас пред The Telegraph.

Той също така предупреди, че популярността на Мачадо е спаднала поради нейната пълна подкрепа за г-н Тръмп и намесата на САЩ.

Фарах каза, че Мачадо е по-известна фигура,

която би била в по-силна позиция от Гонсалес, за да спечели подкрепата, необходима за да се задържи на власт, но все пак се съмнява дали тя би била в състояние да предотврати потъването на системата в хаос.

Гладис МакКормик, професор по история в университета в Сиракуза, също предупреди, че военните шефове може да не подкрепят Мачадо, тъй като ще се притесняват, че тя ще предприеме „точно отмъщение“.

По време на разговора си с президента на САЩ Мадуро е предложил вицепрезидентът му Делси Родригес да ръководи временно правителство до новите избори.

Съгласно венецуелската конституция, Родригес, която е вторият човек в йерархията на Мадуро от 2018 г., трябва да се премести в президентския дворец и да проведе избори в рамките на 30 дни.

Родригес, 56-годишна, която е заемала ключови правителствени постове по време на режима на Мадуро и е била министър по президентските въпроси на Уго Чавес, е подложена на санкции от САЩ от 2018 г.

Група венецуелски официални лица, водена от г-жа Родригес и нейния брат Хорхе Родригес, според информациите е контактувала с Вашингтон чрез задкулисни канали в Катар по-рано тази година, за да предложи „по-приемлива“ алтернатива на режима на Мадуро.

Групата предложи „Мадуризъм без Мадуро“, което би могло да осигури мирен преход във Венецуела и да запази стабилността, според Miami Herald. Едно от предложенията е Родригес да заема институционална длъжност, а пенсионираният генерал Мигел Родригес Торес, който в момента е в изгнание, да оглави преходното правителство.

МакКормик каза, че не вярва, че Родригес има „политическа проницателност“ или силата да се справи с хаоса, който ще настъпи след напускането на Мадуро.

„Тя ми се струва като човек, който е знаел как да се приспособи към Мадуро, което е част от причината да е там, но не ми се струва като човек, който би запълнил това политическо вакуум и би поел контрола“, каза тя.

Хорхе Родригес, братът на вицепрезидента, е друга ключова фигура, която би могла да оглави венецуелското правителство като част от прехода към демокрация.

60-годишният Родригес е председател на националното събрание и главен преговарящ на Мадуро, който е водил преговорите със САЩ.

Той е бил яростен критик на американската интервенция, предупреждавайки, че войната би имала „неизчислими последствия“, и разпореди разследване на американските удари по предполагаеми кораби с наркотици.

Родригес, който е психиатър по образование, е бил близък с Чавес,

като е бил негов вицепрезидент през 2007 г., и също е под санкции от САЩ от 2018 г.

Диосдадо Кабейо, министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира на Мадуро, определено не би бил подкрепяният от САЩ избор за лидер на Венецуела, ако Мадуро се оттегли.

В момента САЩ предлагат награда от 25 милиона долара (18 милиона лири) за информация, която да доведе до ареста му. Той е обвинен, че управлява Картел де Лос Солес заедно с Мадуро и през 2020 г. е обвинен в предполагаем трафик на наркотици, наред с други престъпления.

Но ако Мадуро внезапно напусне, без да се съгласи на преходно правителство, експертите смятат, че Кабейо би могъл да запълни оставената властова празнина.

Ако Мадуро напусне внезапно, Фара каза, че Кабейо ще бъде „ясният следващ лидер“.

„Той се радва на много по-голяма лоялност в армията, отколкото Мадуро, той е бивш военен, има голяма авторитет сред хората, ако иска да остане и да се бори, той ще бъде човекът, който е бил въвлечен във всичко от самото начало“, каза той. „Ако поставите Делси, няма гаранция, че тя ще успее да накара военните да се откажат от нещо в бъдеще, докато Диосдадо Кабел... вероятно ще успее да запази някаква власт и контрол и да насочи нещата в желаната от него посока, ако реши да го направи."

Владимир Падрино Лопес е друг член от корумпирания кръг на г-н Мадуро, когото САЩ вероятно биха сметнали за неприемлив наследник.

В момента САЩ предлагат награда от 15 милиона долара (11 милиона лири) за всяка информация, която доведе до ареста на Падрино Лопес.

Но въпреки това Падрино Лопес, който е министър на отбраната на г-н Мадуро от 2014 г., би могъл да бъде потенциален кандидат за лидер на преходното правителство, тъй като има значителна власт и влияние.